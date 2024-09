Das letzte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier zwischen den Teams in Schwarz-Rot-Gold und Oranje ist schon eine Weile her: 2012, bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, gewinnen die Deutschen um den späteren Weltmeister Mats Hummels (l.) gegen Arjen Robben (2.v.l.) und Co. in der Vorrunde mit 2:1.