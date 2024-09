Fußball-Bundesliga: FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen

Das Duell:

Rein statistisch ist das Ganze eine klare Sache. Von bislang 90 Spielen in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern 52 gewonnen, die Werkself nur 20. Bei den 45 Partien, die in München stattgefunden haben, sieht es noch deutlicher aus: Hier konnten die Leverkusener seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1979 erst viermal gewinnen, 33 Mal hieß der Sieger FC Bayern.

Dennoch schlug das Pendel zuletzt klar zugunsten der Werkself aus. Die vergangenen drei Spiele hat Leverkusen nicht verloren, dabei in München ein Unentschieden geholt und die beiden Heimspiele gewonnen. Besonders das bislang letzte Aufeinandertreffen, im Februar in der BayArena, war deutlich. 3:0 für Bayer 04, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ersten Meisterschaft und in der Art und Weise eine echte Demütigung für die Münchner.

Wie groß das Interesse an der Partie am Samstag (28.09.2024) ist, zeigte sich bereits vor zwei Monaten. Am 25. Juli schloss der FC Bayern sein Ticketportal für das Leverkusen-Spiel. Damals waren laut Fußball-Magazin "kicker" unglaubliche 351.000 Ticketanfragen eingegangen. Die Arena in München hat 75.000 Plätze.

Die bisherige Saison:

Während der FC Bayern mit vier Siegen und dem beeindruckenden Torverhältnis von 16:3 Treffern in die Spielzeit gestartet ist, lief es beim amtierenden Deutschen Meister bislang nicht immer rund.

Zweimal schon hat Bayer Leverkusen eine 2:0-Führung verspielt. Bei Borussia Mönchengladbach reichte es am Ende dennoch zum glücklichen 3:2-Sieg. Gegen RB Leipzig gab es nach zuvor 35 ungeschlagenen Bundesligaspielen in Serie die erste Niederlage.

Der Saisonauftakt der Bayern unter Trainer Vincent Kompany war vielversprechend Bild: Tauchnitz/nordphoto/IMAGO

Auch am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (4:3) machte es die Werkself dem Gegner zu leicht, zu Toren zu kommen. Bezeichnenderweise hat Leverkusen in vier Partien bereits neun Gegentreffer hinnehmen müssen. In der Meistersaison waren es insgesamt nur 24.

Bayer Leverkusen muss sich defensiv also definitiv steigern. Auf der anderen Seite müssen die Bayern zeigen, dass sie auch gegen einen stärkeren Gegner als ihre bisherigen dominant auftreten können.

Die Trainer:

Wäre es nach den Bayern-Bossen gegangen, säße nicht Vincent Kompany am Samstag auf der Münchner Bank, sondern Xabi Alonso. Da der Spanier entschied, seine Aufgabe in Leverkusen fortzusetzen, und mehrere andere Trainer den Bayern Absagen erteilten, bekam schließlich der Belgier den Job.

Dass Kompany kaum Erfahrung als Trainer hat und nicht die erste Wahl war, spielt für die Mannschaft aber keine Rolle. Kompany sei "stark in seinen Überzeugungen und sehr klar in dem, was er will", lobte Bayern-Torjäger Harry Kane. Er fülle die Mannschaft "auf dem Platz mit Leben", sagte Thomas Müller, das sei "längere Zeit nicht in dieser Dimension da" gewesen.

"Es wird eine große Herausforderung", sagt Xabi Alonso - Glaube und Vertrauen in die Stärke seiner Spieler ist aber da Bild: Getty Images

Für Xabi Alonso lag der Fokus in der Vorbereitung auf das Spiel in München vor allem auf der Defensive. Wie schwer es ist, in München zu bestehen weiß er - auch weil er selbst früher dort gespielt hat.

"Um etwas aus München mitzunehmen, brauchen wir fast eine perfekte Leistung. Dafür arbeiten wir", sagte der Spanier vor dem Spiel. "Wir haben eine klare Idee, was wir wollen und unsere Art und Weise. Wir versuchen es wieder."

Die Unterschiedsspieler:

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wirbeln sie als "Wusiala" gemeinsam, in der Bundesliga stehen sie sich als Gegner gegenüber. Leverkusens Florian Wirtz und Bayerns Jamal Musiala sind immer in der Lage, Spiele mit einer guten Aktion zu entscheiden. Meistens haben sie allerdings sogar zahlreiche solcher Aktionen in einem Spiel.

Wirtz' Bedeutung für Leverkusen ist noch etwas größer als die Musialas für Bayern, weil er auch defensiv sehr intensiv mitarbeitet, viele Laufwege macht, Lücken schließt und oft auch tief in der eigenen Hälfte Bälle gewinnt.

In der Nationalmannschaft harmonieren Leverkusens Florian Wirtz (l.) und Bayerns Jamal Musiala bestens Bild: Maximilian Koch/picture alliance

Bei den Bayern sticht neben Musiala Harry Kane heraus, der in vier Spielen bereits fünfmal getroffen hat. Bei Leverkusen gilt neben Wirtz Grant Xhaka als offensiver Taktgeber und defensiver Stabilisator im Mittelfeld als unersetzlich.

"Wir sind bereit dafür", sagte der Schweizer vor dem Top-Spiel in München. Die Werkself wolle den Rekordmeister "genau wie in der letzten Saison ein bisschen ärgern".

Die Bedeutung:

Es mag erst einmal nur um drei Punkte gehen - und das zu einem frühen Zeitpunkt der Saison - trotzdem ist die Partie in vielerlei Hinsicht wegweisend.

Gewinnen die Bayern, sind sie der Konkurrenz erst einmal ein wenig enteilt und haben nach nur fünf Spielen bereits sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen, den vermeintlich ärgsten Widersacher im Meisterschaftskampf.

Eine Klatsche gegen Bayer 04, wie bei der 0:3-Niederlage im Februar in Leverkusen, wollen die Bayern-Spieler nicht noch einmal erleben Bild: Jan Huebner/Blatterspiel/IMAGO

Zudem wäre es psychologisch wichtig, sich selbst zu beweisen, dass man gegen den Vorjahresmeister gewinnen kann, dass das 0:3 vor einem halben Jahr nur ein Ausrutscher war und man wieder der tonangebende Klub in der Bundesliga ist.

Auch für die Leverkusener würde ein Erfolg in München nach dem wackeligen Saisonstart viel bedeuten: Er gäbe Sicherheit und Selbstvertrauen und ein Stück weit Bestätigung, dass die Erfolge der Vorsaison auch diesmal wieder erreichbar sind.