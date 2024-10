Politik Global

Friedensnobelpreis für "Nihon Hidankyo" aus Japan

11.10.2024 11. Oktober 2024

Die angesehenste Auszeichnung weltweit geht in diesem Jahr an eine japanische Anti-Atomwaffen-Organisation. Der Friedensnobelpreis sichert seinen Trägerinnen und Trägern einen Platz in den Geschichtsbüchern.