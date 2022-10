DW Nachrichten

Friedensnobelpreis für Bürgerrechtler

Ein Friedensnobelpreis zu Kriegszeiten in Europa: 2022 hat das Nobelpreis-Komitee es sich nicht nehmen lassen, ein Zeichen zu setzen. Alle drei Preisträger sind Kämpfer für die Menschenrechte, Aktivisten aus der Zivilgesellschaft in der Ukraine, in Russland und Belarus.