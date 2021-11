Rekordsumme für Frida Kahlo-Selbstporträt erwartet

Ihre Selbstporträts sind legendär. Frida Kahlo blickt dem Betrachter tief in die Augen, ihre Haare sind meist mit Blumen zu Zöpfen hochgesteckt, sie trägt handbestickte mexikanische Trachten in leuchtenden Farben und auffällige Accessoires. Ihre zusammengewachsenen Augenbrauen und ein angedeuteter Schnurrbart stechen hervor, beides Attribute, die den konventionellen Schönheitsidealen widersprechen. Doch um Konventionen hat sich die Malerin (1907-1954) nie geschert.

Kultfigur Frida

Frida Kahlo wurde als Tochter eines deutschen Einwanderers und einer Mestizin geboren, erkrankte mit sechs Jahren an Kinderlähmung und wurde mit 18 bei einem Busunglück so schwer verletzt, dass sie zeitlebens ein Stahlkorsett tragen musste. Nach dem Unfall ans Bett gefesselt, begann Frida Kahlo zum Zeitvertreib zu malen - der Beginn einer beispiellosen Karriere, die sie zur berühmtesten Künstlerin Mexikos machte. Ihr Charisma und ihr bewegtes Leben machten sie auch zu einer Kultfigur, ihr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit und die Aufwertung der indigenen Kultur gilt als beispiellos.

Leidenschaftliche Liebe

Jetzt wird eines der letzten Selbstbildnisse Frida Kahlos versteigert. Darauf thront Lebensgefährte Diego Rivera als drittes Auge im Kopf der Künstlerin. "Diego y yo" - "Diego und ich" heißt das Werk, und es sagt viel aus über die Beziehung zu diesem Mann, den sie abgöttisch liebte. Doch die leidenschaftliche Beziehung der beiden war auch von viel Leid geprägt: "Ich hatte zwei schwere Unfälle in meinem Leben. Der erste war, als mich eine Straßenbahn überfahren hat, der andere war Diego."

Dieser berühmte Satz Kahlos ist bezeichnend für die ungewöhnliche Liebesgeschichte, die den 20 Jahre älteren berühmten Maler mit der Frau verband, die ihm 1928, als noch unbekannte Künstlerin, ihre ersten Malversuche präsentierte. Für Frida Kahlo war es Liebe auf den ersten Blick, und obwohl sich beide gegenseitig immer wieder mit anderen Partnern betrogen - am schwersten traf Frida Diegos Seitensprung mit ihrer Schwester Cristina - kamen sie nie voneinander los. Nachdem Kahlo 1954 mit nur 47 Jahren starb, bekannte Diego Rivera: "Ich begriff, dass das Beste in meinem Leben meine Liebe zu Frida war." Bis zu seinem Tod bewarb er ihre Kunst.

Rekorderlös erwartet

Jetzt also kommt "Diego y yo", das Symbol einer großen Liebe, unter den Hammer. Am 16. November wird es in New York bei Sotheby's versteigert. Gerade mal 29,8 mal 22,4 Zentimeter misst das Ölbild, doch die Erwartungen an den Verkaufserlös sind hoch. Zwischen 30 und 50 Millionen Dollar (rund 26 bis 44 Millionen Euro) liegen die Schätzungen. 1990 war es - ebenfalls bei Sotheby's - für dagegen bescheidene 1,4 Millionen Dollar an die New Yorker Kunsthändlerin Mary-Anne Martin verkauft worden. Allerdings war es damals das erste Werk eines lateinamerikanischen Künstlers, das in einer Auktion mehr als eine Million Dollar brachte.

Seitdem sind die Preise für Frida Kahlos Bilder kontinuierlich gestiegen. Das Frühwerk "El tiempo vuela" (Die Zeit fliegt) von1929 erzielte im Jahr 2000 4,6 Millionen Dollar, "Dos desnudos en el bosque" (Zwei Nackte im Wald) ging 2016 für acht Millionen Dollar weg.

"Diego y yo" ist eines der letzten Selbstporträts, die die Mexikanerin in den 1940er-Jahren schuf. Die Haare sind wie Fesseln um ihren Hals geschlungen, Tränen tropfen auf ihre Wangen. Das Bild entstand während Riveras Affäre mit ihrer engen Freundin, der Schauspielerin María Félix - das Seelenleid der Betrogenen spiegelt sich in jedem Pinselstrich wider. Sollte es wirklich den anvisierten Preis erzielen, würde es den Auktionsrekord aller je versteigerten lateinamerikanischen Kunstwerke einstellen und den Ruhm dieser einzigartigen Künstlerin noch mehren.

Kritik an Kahlo

Doch zeitgleich gibt es auch Kritik an Kahlos Werk. Die indigene Autorin Joanna García Cherán aus dem Volk der Purépecha bemängelt in einem Artikel, dass die künstlerische Avantgarde in Mexiko - darunter auch Frida Kahlo - "den damaligen Zeitgeist widerspiegelt, der ein mythologisiertes Indianertum in leicht verdaulicher Ästhetik reflektiert, das von der weißen und reichen Elite formuliert wurde" - allerdings ohne Beitrag der indigenen Völker.

So habe Kahlo gern die farbenfrohen Gewänder der Tehuana-Frauen getragen, ohne je bei ihnen gewesen zu sein. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betonte García Cherán: "Wir brauchen mehr indigene Stimmen, um eine kritische Perspektive in eine Kultur einzubringen, die indigene Sichtweisen historisch ausgeschlossen hat."