„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ Diese Aufforderung des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi wird im Gottesdienst zum 4. Advent von verschiedenen Seiten gedeutet und hinterfragt. Von welcher Art der Freude – still und heimlich oder laut und öffentlich – schreibt Paulus hier? Nimmt Paulus den Mund nicht zu voll? Und welchen Grund zur Freude gibt es für Paulus, für Philippi, für die Menschen heute?

Pfarrerin Nina Ciesielski begibt sich auf die Spur der Freude und begegnet dabei Marias Lobgesang Magnificat, einer Weihnachtsfilmgeschichte und der freudejubelnden Tochter Zion. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst aus der Altstadtkirche in Gelsenkirchen von Robert Hogrebe an der Orgel und einem Vokalensemble unter der Leitung von Ingmar Morten Stiller.