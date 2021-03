Freude, Glück und Glücklichsein in deutschen Redensarten

Deutsche Redensarten rund um Glück und Glücklichsein

Des einen Freud, des anderen Leid

Was dem einen Freude bereitet, kann für den anderen eine Last sein, vielleicht auch eine Zumutung. Das Sprichwort wird zum Beispiel zur Beschreibung von Situationen verwendet, in denen einer profitiert und der andere aufgrund derselben Umstände Nachteile hat.