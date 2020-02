Freispruch oder lebenslange Haft? Schlussplädoyers im Weinstein-Prozess gestartet

Vor dem Obersten Gericht in New York geht es vor allem um zwei Frauen: Harvey Weinstein soll eine von ihnen im Jahr 2006 zum Oral-Sex gezwungen, die andere 2013 vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung droht dem heute 67-Jährigen lebenslange Haft. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst. Viele der mutmaßlichen Taten fanden jedoch nicht in New York statt oder sind zu lange her, um verhandelt zu werden. Weinstein hatte immer wieder gesagt, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt.

Donna Rotunno plädiert auf unschuldig

Am Donnerstag (13.02.2020) durfte zunächst die Verteidigung mit ihrem Schlussplädoyer beginnen. Weinsteins Chefanwältin Donna Rotunno versuchte in ihrer Ansprache, Zweifel an den gehörten Zeugen zu säen. Die Vorwürfe gegen Weinstein wies sie scharf zurück, ihr Mandant sei komplett unschuldig: "Er war unschuldig, als er hier in das Verfahren kam, er war unschuldig, als jeder Zeuge ausgesagt hat, und er ist jetzt gerade unschuldig", so Rotunno.

Weinsteins Anwältin Donna Rotunno

"Historisch gesehen sind Sie die letzte Verteidigungslinie dieses Landes", sagte die Staranwältin zu den Geschworenen. Weinstein müsse mit den gleichen Maßstäben wie alle anderen Angeklagten behandelt werden. Die Anklage habe es so dargestellt, dass die mutmaßlichen Opfer keine Verantwortung trügen, wenn sie mit Weinstein auf ein Hotelzimmer gegangen seien oder sich von ihm hatten Flüge buchen lasse. Das sei nicht schlüssig, so Rotunno. Ihrer Darstellung nach hätten die Frauen von Weinstein profitiert und auch nach den mutmaßlichen Sexualverbrechen noch ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Als Beweis dafür zeigte sie E-Mails und erinnerte an entsprechende Zeugenaussagen im Prozess.

Schlussplädoyer der Anklage am Freitag

Am Freitag (14.02.2020) ist im "Manhattan Criminal Court" dann die Anklage an der Reihe, und Staatsanwältin Meghan Hast wird ihr Schlussplädoyer halten. In den letzten drei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft versucht, dem Multimillionär mithilfe von sechs Zeuginnen ein Handlungsmuster nachzuweisen: Weinstein habe seine Machtposition in der Filmindustrie systematisch ausgenutzt, um sich junge Frauen gefügig zu machen. Für Sex habe er ihnen Karrierehilfe versprochen. Bei einem Nein habe er sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen und vergewaltigt.

Aus mehr als 600 Personen waren für den Prozess zwölf Geschworene und drei Ersatzjuroren ausgewählt worden. Richter James Burke hatte ihnen zu Beginn der Verhandlung ins Gewissen geredet: "Dieser Prozess ist kein Referendum über die MeToo-Bewegung." Ab Dienstag nächster Woche werden sich die zwölf Geschworenen dann auf unbestimmte Zeit zu Beratungen zurückziehen, um über Schuld oder Unschuld Weinsteins zu entscheiden.

Harvey Weinstein bei der Ankunft im New Yorker Gerichtsgebäude

nf/pj (dpa,afp)