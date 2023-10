Freiheit ist ein kostbares Gut. Menschen fühlen sich in ganz unterschiedlichen Situationen wunderbar frei. Mit einer Sprech-Collage erzählen Mitglieder aus der Salemsgemeinde von Freiheitsmomenten im Alltag. Es kommt auch zur Sprache, was die Freiheit bedroht und einschränkt.



Freiheit war für den Reformator Martin Luther ein zentraler Begriff des christlichen Glaubens. In seiner Predigt geht Pastor Martin Rothfuchs der Frage nach, wie Menschen auch in schweren Zeiten eine innere Freiheit behalten können. Als Leitvers dient der Satz aus dem Galaterbrief: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ Pastor Martin Rothfuchs leitet den Gottesdienst zusammen mit Vikar Dr. Jonathan Rehr. Christa Otten musiziert an der Orgel, Julia Klaer am Klavinova und Gerd Schnackenberg mit einer Soloposaune. Außerdem wirken der Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von Thorsten Gerdes sowie der ökumenische Chor „CHORdia“ unter der Regie von Kristina Gerdes mit. Als Lektorinnen sind Emma Ferber und Maren Otten mit dabei.



Die Salemskirche in Tarmstedt bei Bremen ist eine Kirche mitten im Dorf. Die Kirchengemeinde sucht die Vernetzung in den Ort mit seinen ca. 4.000 Einwohnern. Die Salemskirche wurde 1893 errichtet und 1968 erweitert. Seit der Renovierung 2020 hat der Innenraum ein helles, freundliches Gesicht.