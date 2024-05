Freedom of Speech Award für Julia Nawalnaja

Drei Tage nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny im Februar 2024 erklärte seine Witwe Julia Nawalnaja öffentlich, sie werde seine Nachfolge antreten und die Leitung der "Stiftung gegen Korruption" (FBK) übernehmen. 2011 hatte ihr Mann die nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Das Ziel: Fälle von Bestechung und Machtmissbrauch in der russischen Elite aufzudecken, öffentlich zu machen und dadurch Korruption zu bekämpfen. Viele sehen in Nawalnys Tod in einem Straflager in Sibirien eine Folge der jahrelangen Repressalien, mit denen russische Behörden den 47-Jährigen wegen seiner politischen Aktivitäten drangsalierten.

Nun verleiht die Deutsche Welle Julia Nawalnaja und der "Stiftung gegen Korruption" den zehnten Freedom Of Speech Award. DW-Intendant Peter Limbourg begründete die Wahl mit dem "unerschütterlichen Mut", mit dem Nawalnaja und ihre Mitstreiter für ein freiheitliches Russland kämpften: "Julia Nawalnaja hat die politische Arbeit ihres Mannes Alexei Nawalny im Kampf für die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland von Anfang an unterstützt - trotz aller Risiken, ständiger Bedrohung und persönlichen Einschränkungen."

Julia Nawalnaja wollte nicht Politikerin werden

Mit der Nachfolge ihres verstorbenen Ehemanns hat Julia Nawalnaja nach Ansicht von Beobachtern eine eigene politische Karriere angekündigt. Einige sehen sie als neues Gesicht der russischen Opposition. Dabei wollte sie eigentlich nie Politikerin werden.

1998 hatte sie Alexej Nawalny im Türkei-Urlaub kennengelernt und im Jahr 2000 geheiratet. Ein Jahr später kam ihre Tochter Daria und 2008 ihr Sohn Sachar auf die Welt. Nawalnaja hatte einen Abschluss der Fakultät für Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Plechanow-Universität in Moskau. Statt eine eigene Karriere zu planen, unterstützte sie jedoch die ihres Mannes.

Julija Nawalnaja Ende Februar während einer Rede vor dem Europäischen Parlament Bild: Frederick Florin/AFP/Getty Images

In den 2000er Jahren trat das Ehepaar der liberalen Jabloko-Partei bei. Als ihr Mann ein immer wichtigerer Politiker wurde, arbeitete Nawalnaja mit ihm Businesspläne aus. "Ich war eine unsichtbare Helferin", sagte sie 2014 dem Magazin "Afisha", das mit Nawalnaja auf dem Cover titelte: "Das stärkere Geschlecht".

Erstmals hatte die Presse über Nawalnaja berichtet, als sie mit weiteren Oppositionellen Haftanstalten in ganz Moskau nach ihrem Mann absuchte, weil der nach einer Kundgebung für faire Wahlen von der Polizei abgeführt worden war.

Bewährungsproben für die "First Lady" des Oppositionsführers

Der "dramatischste Tag", sagte Julia Nawalnaja einst, sei jedoch der im Jahr 2013 gewesen, an dem ihr Mann wegen angeblicher Veruntreuung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Bilder aus dem Gerichtssaal zeigten Julia Nawalnaja mit gesenktem Kopf. Sie war auf das Schlimmste vorbereitet. Doch nach einem Aufschrei der Öffentlichkeit setzte das Gericht die Haftstrafe zur Bewährung aus.

Später sagte Nawalnaja, sie habe sich mit den Risiken der politischen Arbeit ihres Mannes abgefunden: "Die Menschen glauben an ihn, ihre Augen leuchten und sie gehen auf die Straße, obwohl sie eingeschüchtert werden und ihnen Haft droht. Das ist toll", betonte sie im "Afisha"-Interview.

Alexej Nawalny im Jahr 2019 mit seiner Familie Bild: Andrew Lubimov/AP/dpa/picture alliance

Die politische Bühne betrat Julia Nawalnaja erstmals 2013 im Wahlkampf ihres Mannes um das Bürgermeisteramt von Moskau. Nawalny wollte für Transparenz in der Politik sorgen - was sein Einkommen, seinen Besitz, aber eben auch seine Familie anging. Damit stellten die Nawalnys einen Kontrast zu den Politikern alten Stils dar. Nawalny erreichte mit knapp 27 Prozent der Stimmen Platz zwei hinter Wahlsieger Sergej Sobjanin und Julia Nawalnaja wurde zur "First Lady" des neuen Oppositionsführers.

Eine weitere Bewährungsprobe bestand Julia Nawalnaja im Sommer 2020 in Omsk, als ihr Mann Opfer eines Giftanschlags wurde. Der Arzt Aleksandr Polupan sagte der DW, Nawalnaja habe sich in jener Stresssituation als gefasst, willensstark und selbstbewusst erwiesen. Polupan glaubt, dass ihre Beharrlichkeit maßgeblich dazu beitrug, dass Nawalny nach Deutschland transportiert wurde und der Fall große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt.

Nawalnaja hatte damals an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, eine Behandlung ihres Mannes in Deutschland zu erlauben. Putin sagte später, er habe die Staatsanwaltschaft persönlich darum gebeten, Nawalny die Ausreise zu gestatten, gleich nachdem die Frau des Oppositionellen ihn darum gebeten habe.

"Symbol des moralischen Widerstands"

Der Politologe Dmitrij Oreschkin glaubt, dass Julia Nawalnaja sich als wichtiges Symbol im Widerstand gegen die "männliche" Tyrannei in Russland erweisen könnte. Während die Mehrheit der männlichen Bevölkerung fest an einen Angriff der NATO auf Russland glaube, müssten Frauen in Russland konkrete Probleme lösen: "Ihre Männer wurden getötet, Brüder mussten zur Armee und Söhne wurden in die Ukraine in den Tod geschickt", schreibt Oreschkin. "Die Gedanken der Frauen folgen keiner Ideologie, sie wollen ihre Familienangehörigen zurückhaben. Nawalnajas Image könnte sich für die Opposition im In- und Ausland als einigend erweisen."

Julia Nawalnaja - Nawalnys Witwe fordert Putin heraus To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andrey Kolesnikov, Senior Fellow beim Carnegie Endowment for International Peace in Washington, meint, Julia Nawalnaja könne zu einem "moralischen Symbol des Widerstands" werden: "Sollte es jemals dazukommen, dass eine demokratische Präsidentschaftskandidatin nominiert wird, dann wird Julia auf jeden Fall aus Sicht von Millionen von Menschen die beste Kandidatin sein."

"Mit der Tötung von Alexej hat Putin die Hälfte von mir, die Hälfte meines Herzens und die Hälfte meiner Seele getötet", sagte Julia Nawalnaja. Die verbleibende Hälfte sei nun voller "Wut, Zorn und Hass", die sie antreiben würden, den Traum ihres Mannes zu verwirklichen: den Aufbau eines Russlands "voller Würde, Gerechtigkeit und Liebe".



Der Freedom of Speech Award soll Julia Nawalnaja am 5. Juni 2024 in Berlin persönlich überreicht werden. Die Laudatio wird der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner halten.

Mitarbeit: Jan Walter und Markian Ostaptschup