Frauenstimmen: Gegen Krieg, Gewalt, Unterdrückung

Im Iran, in Uganda – und aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine.

Berichte von der Front - Alltag im Krieg

Wie erleben Künstlerinnen den Krieg in der Ukraine, wie blicken sie in die Zukunft? Perspektiven aus Moskau und Kiew. Hier berichtet Yevgenia Belorusets von der Front. Sie hat schon den Maidan und die Annexion der Krim 2014 künstlerisch verarbeitet.

Radical Rudeness – für Frauenrechte in Uganda

Stella Nyanzi opfert ihr Leben und ihre Freiheit dem Kampf für Frauenrechte in ihrer Heimat Uganda. Zweimal saß sie wegen ihrer radikalen Äußerungen gegen Machthaber Yoweri Museveni in Haft. Seit Januar 2022 lebt die Aktivistin im Exil in München.

Musikalische Statements – gegen Auftrittsverbote im Iran

Nach der Islamischen Revolution 1979 war weltliche Musik im Iran lange verboten. Frauen wie die Pop-Diva Googoosh dürfen bis heute nicht dort auftreten. Wie blickt sie aus der Ferne auf ihr Heimatland, welche Perspektiven haben junge Künstlerinnen?

Geschichten erzählen – für mehr Diversität

Sie sind jung, sie sind klug – und sie bringen frischen Wind in die Literatur. Eine neue Generation von Autorinnen räumt mit westlichen Klischees auf, erzählt von Migration und Kolonialismus und verändert so den Blick auf die Geschichte.

