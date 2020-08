Frauenfußball-Liveticker: VfL Wolfsburg - Olympique Lyon

WOLFSBURG - LYON -:- (Anstoß, 30. September, 20 Uhr MESZ)

"Wir glauben daran", sagt VfL-Trainer Stephan Lerch, "dass Lyon schlagbar ist" vor dem Finale in San Sebastian. In den vergangenen vier Spielzeiten triumphierte Olympique Lyon in der Champions League. 2016 (3:4 im Elfmeterschießen) und 2018 (1:4 nach Verlängerung) scheiterten die Wolfsburgerinnen im Finale an dem französischen Klub, 2017 und 2019 bereits im Viertelfinale.

Olympique Lyon ist in Europa der klar dominierende Frauenfußballverein der letzten Jahre. Der französische Serienmeister hat bereits sechsmal die Champions League. Bei Olympique stehen unter anderen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marouzsan und die Weltfußballerin von 2018, Ada Hederberg aus Norwegen, unter Vertrag.

Wie Lyon in Frankreich sind die "Wölfinnen" in Deutschland eine Klasse für sich. In dieser Saison sicherten sie sich zum vierten Mal in Serie das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Zweimal - 2013 und 2014 - triumphierte der VfL Wolfsburg auch in der Championsleague. Im Halbfinale des diesjährigen Finalturniers im Baskenland hatte sich das Team mit 1:0 gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Gelingt den Wolfsburgerinnen jetzt zum zweiten Mal nach 2013 das Triple?

Verfolgen Sie das Duell der beiden aktuell besten Frauenteams Europas an dieser Stelle im DW-Liveticker - an diesem Sonntag, ab 19.45 Uhr MESZ!