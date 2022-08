Baseball - Reine Männersache?

Abbi Jacobson (r.) ist sowohl Macherin als auch Hauptdarstellerin von "A League of Their Own" (2022). Die neue Amazon-Prime-Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Films von 1992 mit neuen Charakteren und Handlungssträngen. Sie erzählt, wie sich die Baseballerinnen der ersten professionellen Damenliga in den USA gegen Vorurteile und Konventionen durchsetzen und in die Herzen der Fans spielten.