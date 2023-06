Frauen in der Kirche - Kann die Katholische Kirche Reformen?

Sie wollen, bislang den Männern vorbehaltene Funktionen, als Priesterinnen und Diakoninnen, also Assistentinnen der Priester*innen, übernehmen dürfen. Einige Frauen wünschen sich auch das höchste Amt der katholischen Kirche, eine Päpstin.

Gefährliche Spalterinnen oder mutige Reformerinnen? Das kommt ganz auf den Standpunkt an. Auf jeden Fall sind Marie Merscher und Veronika Gräwe Katholikinnen mit ganzem Herzen. Frauen als Priesterinnen oder die Segnung von homosexuellen Paaren, das muss doch in der katholischen Kirche im 21. Jahrhundert möglich sein, finden die beiden Berlinerinnen. Wir bringen Reformer und Traditionalisten an einen Tisch. Kann der Katholizismus Reform oder bleibt doch alles beim Alten?

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 03.06.2023 – 00:00 UTC

SA 03.06.2023 – 04:30 UTC

SA 03.06.2023 – 12:00 UTC

SA 03.06.2023 – 17:03 UTC

SO 04.06.2023 – 08:15 UTC

SO 04.06.2023 – 15:03 UTC

SO 04.06.2023 – 21:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SA 03.06.2023 – 00:00 UTC

SA 03.06.2023 – 04:30 UTC

SA 03.06.2023 – 12:00 UTC

SA 03.06.2023 – 17:03 UTC

SO 04.06.2023 – 15:45 UTC

SO 04.06.2023 – 21:30 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3