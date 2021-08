Frauen in der Corona-Pandemie: Mehr Gewalt, weniger Einkommen

Die Corona-Pandemie hat das Leben von Heba Mordaa auf dem Kopf gestellt: "Seit Beginn der Einschränkungen im März 2020 haben sich meine Arbeitsbedingungen verschlechtert", sagt die 29 Jahre alte Ehefrau und Mutter. Zuerst habe der Besitzer des Manicure-Studios, in dem sie arbeitet, die Gehälter gekürzt, weil die Kunden ausblieben. Dann, im Juli 2020, habe er vorgeschlagen, einen Heimservice anzubieten, erzählt Mordaa: "Mein Mann lehnte das strikt ab. So musste ich im August 2020 meinen Job aufgeben und zu Hause bleiben."

Erfahrungen wie Mordaa haben viele Frauen in der arabischen Welt während der Pandemie gemacht. Sie mussten berufliche Rückschläge hinnehmen und sahen sich gezwungen, ein Leben als Hausfrau zu führen. Auch Frauen, die keine Familie zu versorgen hatten, blieben zu Hause. "Frauen tragen zu Hause wie im Beruf die Hauptlast", lautet das Fazit der jüngsten Umfrage des Forschungsnetzwerks Arab-Barometer zu den Folgen der COVID-19-Pandemie für Frauen in der sogenannten MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika).

ILO: Erlittene Rückschläge werden anhalten

Schon vor der Pandemie zählten die Frauen dort zu denjenigen, die weltweit am seltensten einer Erwerbsarbeit nachgingen. Gerade einmal 27 Prozent der Frauen in der MENA-Region hatten eine bezahlte Arbeit. Die Situation hat sich durch die Pandemie weiter verschlechtert, wie ein kürzlich veröffentlichtes Papier der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dokumentiert.

Nicht so! - Algerierinnen demonstrieren im Oktober 2020 gegen Gewalt gegen Frauen; vorausgegangen war die Vergewaltigung und Ermordung einer 19-Jährigen

Nach Nord- und Südamerika verzeichnen die arabischen Staaten in den vergangenen Jahren den zweitstärksten Rückgang von Erwerbstätigkeit bei Frauen: Um 4,1 Prozent ging dort die Zahl der weiblichen Beschäftigten zwischen Anfang 2019 und Ende 2020 zurück. Unter den Männern der Region lang der Rückgang bei 1,8 Prozent. "Die unverhältnismäßigen Arbeitsplatz- und Einkommensverluste, die Frauen während der Pandemie erlitten haben, werden auch in naher Zukunft anhalten", heißt es abschließend in dem ILO-Bericht.

Für das laufende Jahr sagt die ILO vorher, dass sich die Unterschiede bei der Beschäftigungsquote zwischen den Geschlechtern weiter vergrößern wird: Während bei den Männern knapp 71 Prozent einer Beschäftigung nachgehen werden, werden es bei den Frauen voraussichtlich nur gut 14 Prozent sein, so die Prognose.

Zunehmende häusliche Gewalt

Große Sorge bereitet im Nahen Osten auch die Zunahme häuslicher Gewalt während der Pandemie. Bei einer Umfrage des Arab-Barometers in den Monaten Juli bis Oktober 2020 berichtete mindestens ein Viertel der Frauen in den untersuchten Ländern von einem Anstieg der geschlechtsspezifischen Gewalt. In Marokko und Algerien meldeten 47 Prozent der befragten Frauen einen Anstieg, in Tunesien sogar 69 Prozent.

Immer noch berichten Frauen dem "Arab Barometer" einen Anstieg häuslicher Gewalt im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten. Doch in den meisten Ländern sind es weniger Fälle als noch 2020

In der jüngsten, zwischen März und April 2021 durchgeführten Erhebung, sanken die Zahlen wieder. In Marokko und Algerien berichtete "nur" noch ein Viertel der Frauen von einem Gewaltanstieg seit Pandemiebeginn. In Tunesien waren es immer noch 62 Prozent. In Jordanien und im Libanon stiegen die Zahlen sogar an - 29 auf 55 Prozent beziehungsweise von 23 auf 43 Prozent. In Libyen stieg die Zahl leicht, von 26 auf 29 Prozent.

"Vor allem in Jordanien und im Libanon gab es kurz vor unserer letzten Erhebung einen massiven Anstieg der täglichen Fallzahlen", sagte Mary Clare Roche, Autorin der Arab-Barometer-Studie, der DW. "Wir haben zwar keinen kausalen Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und den COVID-19-Fallzahlen. Doch die Daten deuten darauf hin, dass man weiter in diese Richtung forschen sollte."

Strukturelle Hindernisse

Ein möglicher Grund: Einschränkungen der Bewegungsfreiheit machten es Frauen noch schwieriger, im Fall einer Bedrohung einen sicheren Ort aufzusuchen, so Mary Lawlor, UN-Sonderberichterstatterin für die Situation von Menschenrechtlern, im Gespräch mit der DW. "Es ist darum wichtig, Netzwerke zwischen Menschenrechtlerinnen zu fördern. Eine solche Vernetzung steigert die Effektivität. Dadurch sind sie besser in der Lage, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen und sich im Fall einer Gefahr gegenseitig zu unterstützen."

Kampf für Frauenrechte: Tunesierinnen feiern den tunesischen Frauentag (13. August 2018)

Möglichkeiten für den Berufseinstieg zu eröffnen und entsprechende gesellschaftliche Hindernisse abzubauen, gelten als die beiden wichtigsten und zugleich nachhaltigsten Wege, um Frauen zu unterstützen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen trage in doppelter Hinsicht zu ihrem Schutz bei, betonte Roche vom Arab-Barometer. "Zum einen verringert sich die Zeit, die die Betroffene mit dem Täter verbringt. Und zum anderen erreicht sie ihm gegenüber ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Unabhängigkeit."

Regierungen in der Verantwortung

Die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen liege jedoch in der Verantwortung der Regierungen, betonte Roche. "Als wir die Bürger in den MENA-Ländern nach den wahrgenommenen Hindernissen für den Einstieg von Frauen ins Berufsleben befragten, wurden vor allem strukturelle Hindernisse genannt - also solche, die vor allem die Regierung beeinflussen kann. Dazu gehörten etwa fehlende Kinderbetreuungs- und Transportmöglichkeiten sowie niedrige Löhne." Würden die Regierungen entsprechende Maßnahmen umsetzen, würde es im Nahen Osten mehr finanziell unabhängige Frauen geben, meint Roche.

Für Heba Mordaa aus Beirut hatte zumindest die finanzielle Unsicherheit im Juni dieses Jahres ein Ende. "Ich habe einen neuen Job angenommen und hoffe, dass keine weiteren Corona-Einschränkungen verhängt werden", sagte sie der DW. "Das ist sehr wichtig, denn meine Familie ist in dieser schwierigen finanziellen Situation auf mein Einkommen angewiesen."

Aus dem Englischen adaptiert von Kersten Knipp.