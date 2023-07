Die deutschen Spielerinnen brillierten in ihrer Partie gegen Marokko. Nach dem ersten Tor lag sich das Team begeistert in den Armen und feierte Torschützin Alexandra Popp. Es folgten noch 5 weiterer Tore, vor mehr als 27.000 begeisterten Fans in Melbourne, im südlichen Bundesstaat Victoria in Australien. Es war eines der torreichsten Spiele in der ersten Runde des Turniers.