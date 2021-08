Frauen-Bundesliga: Wolfsburg mit Auftaktsieg

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind mit einer guten Leistung in die neue Saison gestartet. Der Vizemeister war in der Partie gegen den 1. FFC Turbine Potsdam klar überlegen und siegte verdient mit 3:0 (1:0). Vor 1060 Zuschauern erzielten Ewa Pajor (17./56. Minute) und Pia-Sophie Wolter (88.) die Treffer. Und obwohl Potsdams Torhüterin Vanessa Fischer bei zwei Gegentoren nicht gut aussah, war sie trotzdem die beste Spielerin ihrer Mannschaft. Mit zahlreichen Paraden verhinderte sie eine noch höhere Niederlage und auch der Pfosten half mit, dass es zur Pause nur 1:0 stand. Ex-Bundesligaprofi Sofian Chahed, der Trainer in Potsdam, stärkte nach dem Seitenwechsel die Defensive. Allerdings fanden die Gäste über die gesamte Spielzeit kein Mittel. Die wenigen Kontermöglichkeiten konnte Turbine nicht nutzen, während die Wolfsburgerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Köln antwortet prompt

Die SGS Essen und das Frauen-Team des 1. FC Köln trennten sich 1:1 (0:0). Die beiden Treffer der Partie fielen binnen weniger Sekunden: Nachdem die Niederländerin Jill Baijings die Essenerinnen in Führung gebracht hatte (50.), glich FC-Torjägerin Mandy Islacker per Elfmeter aus (51.). Es war der 132 Treffer der ehemaligen Bayern-Spielerin in ihrem 245. Bundesligaspiel.

Am Freitag hatte es im Saisoneröffnungsspiel einen 2:1 (0:1)-Sieg der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg gegeben. Hasret Kayikci (38.) hatte die Gäste in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Katharina Naschenweng (47.) und Tinne De Caigny (79.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten der TSG.