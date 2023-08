Kriminalität Frankreich

Frau in Forbach aus zwölfjähriger Gefangenschaft befreit

vor 11 Minuten vor 11 Minuten

Ein Deutscher wird verdächtigt, seine Frau in Ostfrankreich jahrelang gefangen gehalten und gefoltert zu haben. Französische Polizisten nahmen den Mann in Forbach in der Nähe zum Saarland fest.