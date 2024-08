Franz Wagner hebt bei Olympia ab, bleibt aber auf dem Boden

"Du hast einen neuen Fan in mir", kommentierte NBA-Legende Dwyane Wade ein Video, das ihn bei einer Umarmung mit Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner zeigt. Wade, der die Olympischen Spiele als TV-Experte für den US-Sender NBC begleitet ergänzte: "Wir haben gerade etwas ganz Besonderes gesehen."

Im letzten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen hatte Wagner einmal mehr eine Gala-Vorstellung abgeliefert. Als der 22-Jährige kurz vor Ende des dritten Viertels durch die Zone der Franzosen flog und mit einem spektakulären Dunk gegen gleich vier gegnerische Spieler für ein Ausrufezeichen sorgte, waren die meisten der rund 27.000 Zuschauer im zur Basketball-Halle umfunktionierten Fußball-Stadion von Lille einmal mehr sprachlos.

Als Kind bewundert Franz Wagner Spieler wie Dirk Nowitzki (l.) oder auch Dwyane Wade (3.v.r.) Bild: Chuck Burton/AP/picture alliance

"Dieser Junge hat eine große Zukunft vor sich", lobte Wade gegenüber "BasketNews" den deutsche Shooting Guard der Orlando Magic. "Diesmal habe ich die Chance bekommen bei Olympia zu sitzen und zu sehen, was er drauf hat. Es war unglaublich."

Wagner, der neben DBB-Kapitän Dennis Schröder zu den wichtigsten Spielern der deutschen Basketball-Nationalmannschaft (DBB) gehört, konnte das Lob seines Idols gar nicht glauben. "Das ist verrückt. In meiner Kindheit war ich ein riesiger DWade-Fan", schrieb Wagner auf seiner Instagram-Seite.

Gordan Herbert: "Eine Ehre, ihn zu coachen"

Bei diesem Olympischen Turnier zählte Wagner in allen Spielen zu den zuverlässigen Punktelieferanten im Team des Weltmeisters von 2023. Zum Auftakt erzielte er gegen Japan 22 Zähler, Brasilien ließ 17 Punkte zu und gegen Frankreich war Wagner mit Schröder Top-Scorer mit 26 Punkten. Auch im Viertelfinale gegen Griechenland, das Deutschland nach Startschwierigkeiten am Ende verdient gewinnen konnte, war der 2,08 Meter große Guard mit 18 Zählern bester Werfer seines Teams.

Trotz seiner regelmäßigen Top-Leistungen ist Wagner aber keiner, der oft im Mittelpunkt steht - oder stehen möchte. Anders als sein Bruder Moritz, mit dem er gemeinsam in der DBB-Auswahl und auch in Orlando in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielt. "Franz war immer recht ruhig, ganz anders als sein Bruder", erinnert sich Marius Huth, der beide Wagners in der Jugend bei Alba Berlin trainierte, im Interview mit "SportsIllustrated".

Mit Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert wird Franz Wagner 2023 Weltmeister Bild: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Auch Bundestrainer Gordon Herbert gerät bei der größten deutschen Basketballhoffnung seit Dirk Nowitzki, ins Schwärmen. "Es ist eine Ehre ihn zu coachen", sagte Herbert. Wagner habe das komplette Paket und "verhält sich viel älter, als er ist." Dazu gehört auch, dass er auf dem Parkett, wie bei seinem Monster-Dunk gegen Frankreich, zwar hin und wieder abhebt, neben dem Platz aber auf dem Boden geblieben ist.

Rekordvertrag für Franz Wagner

Und diese Bescheidenheit wurde auch nach dem Ausrufezeichen gegen Frankreich deutlich, denn über seine Person, seine Leistung oder seinen Dunk wollte Wagner nur ungern sprechen. Für ihn steht immer das Team im Vordergrund. Bislang habe sich die gesamte Mannschaft "von Spiel zu Spiel gesteigert", sagte der Matchwinner.

Diese Genügsamkeit ist bemerkenswert, denn auch finanziell hat Wagner vor kurzem für deutsche Sportler nie dagewesene Höhen erreicht. Bei den Orlando Magic unterschrieb der 22-Jährige einen Fünfjahres-Vertrag, der ihm die unfassbare Summe von umgerechnet 206 Millionen Euro garantiert.

Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Moritz (l.) spielt Franz Wagner auch bei den Orlando Magic in der NBA zusammen Bild: Marco Steinbrenner/DeFodi/picture alliance

Der Basketballer wird damit auf einen Schlag zum unangefochtenen deutschen Sport-Krösus. "Er kann eine Milliarde Dollar verdienen in seiner Karriere, so viel Geld ist in der Liga", sagte DBB-Kapitän Schröder und ergänzte: "Der Typ ist zwar erst 22 Jahre alt, aber hochprofessionell". Wagner habe sich "nach diesem Mega-Deal fast schon geschämt", sagte Schröder in einem Spiegel-Interview. "Ihm war das unangenehm. Aber er arbeitet jeden Tag so hart, ich gönne ihm das von Herzen."

DBB-Team spielt um Olympische Medaille

Für den jüngeren der beiden Wagners geht es seit Jahren steil bergauf. 2021 folgte der in Berlin geborene Basketballer seinem Bruder Moritz in die NBA, wo er schnell überzeugte und in jungen Jahren zu einem Führungsspieler der ambitionierten Truppe in Orlando heranreifte. Es folgten EM-Bronze in seiner Heimatstadt 2022, der vollkommen unerwartete WM-Titel im vergangenen Jahr und nun der Olympia-Sommer in Paris, wo die DBB-Auswahl nun um eine Medaille spielen wird.

"Was Franz spielerisch macht, mit 22 Jahren so professionell zu sein, jeden Tag seine Routine zu haben und so abzuliefern, ist groß für den deutschen Basketball", lobte Schröder. "Franz ist sehr, sehr special. Das haben wir so in Deutschland noch nie gesehen."

Viele Experten prophezeien Franz Wagner eine ähnlich erfolgreiche Karriere wie die des ehemaligen NBA-Champions Nowitzki, der ebenfalls von den Qualitäten Wagners überzeugt ist.

"Er wirft sehr gut für einen großen Jungen. Er kann das Spiel lesen. Er ist schneller, als er aussieht", schwärmte Nowitzki bereits vor Olympia. "Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben."