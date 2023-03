Frankreichs Senat stimmt für höheres Rentenalter

Für die von der Regierung geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre stimmten am frühen Donnerstagmorgen in Paris 201 Senatoren, dagegen votierten 115. Die Debatte über die gesamte Rentenreform soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Gegen die Reform gibt es enormen Widerstand, bei landesweiten Protesten gingen in den vergangenen Wochen teilweise jeweils mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Bisher am höchsten soll die Zahl der Demonstranten am Mittwoch gewesen sein. Die Gewerkschaften sprachen von 3,5 Millionen Teilnehmern und einer "historischen Beteiligung".

Auch in den nächsten Tagen sollen Streiks und Proteste fortgesetzt werden. So kündigte die französische Bahn SNCF für diesen Donnerstag und Freitag erneut "starke Störungen" an. Die Streiks führen nicht nur zu Ausfällen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, auch gibt es Engpässe an Tankstellen, bei der Müllabfuhr und der Stromproduktion.

Landesweite Streiks legten in dieser Woche auch den Pariser Ostbahnhof lahm

Präsident Emmanuel Macron hatte sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die Rentenreform - die er einst zu einem seiner Hauptvorhaben erklärt hatte - in der Öffentlichkeit sehr zurückgehalten. Er überließ es Premierministerin Elisabeth Borne und Arbeitsminister Olivier Dussopt, die Reform zu verteidigen, die zwei Drittel der Franzosen ablehnen.

Auch Politikverdrossenheit mobilisiert die Massen

Nach der Zustimmung im Senat kann das Parlament die Reform möglicherweise bereits am Donnerstag der kommenden Woche mit den Stimmen von Macrons Regierungspartei Renaissance (auf Deutsch: Wiedergeburt) und der konservativen Republikaner beschließen. Die Regierung in Paris will mit der Reform erreichen, dass Franzosen länger arbeiten, um ein Defizit in der Rentenkasse zu verhindern.

Zudem soll die Mindestrente bei voller Beitragszeit auf 1200 Euro angehoben werden. Die Einstellung von Senioren soll gefördert werden. Die seit Wochen anhaltende massive Protestwelle im ganzen Land richtet sich nicht ausschließlich gegen die Rentenreform. Sie ist auch ein Ausdruck allgemeiner Politikverdrossenheit und der Sorgen in der Bevölkerung wegen der gestiegenen Preise.

