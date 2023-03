DW Nachrichten

Frankreichs Präsident Macron verteidigt Rentenreform

Frankreich ist in Aufruhr. Ob in Paris, Nantes oder Marseille, vielerorts tragen tausende Menschen weiter ihren Unmut gegen die Rentenreform auf die Straße. Präsident Emmanuel Macron äußert sich im Fernsehinterview: Er will besänftigen, bleibt in der Sache aber hart.