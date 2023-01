Frankreich: Widerstand gegen die geplante Rentenreform wird größer

Riad Sattouf: Auszeichnung beim 50. Comicfestival Angoulême

Eine einfache Kindheit in Syrien, eine Künstlerkarriere in Frankreich. Nun wird Riad Sattouf mit dem Großen Preis des Comicfestivals von Angoulême geehrt, der höchsten Auszeichnung für Comic-Zeichner in Frankreich.