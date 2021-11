DW Nachrichten

Frankreich: Vom Müllsammler zum Internet-Star

In Paris fischt der elfjährige Raphaël regelmäßig Metallschrott aus den Gewässern der französischen Hauptstadt. Mit seinem Umwelt-Engagement ist der junge Müllsammler zum Star in den sozialen Medien geworden. Jetzt stellt er seine besten Fundstücke in einem kleinen Museum aus.