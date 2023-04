Fokus Europa

Frankreich verschärft Druck auf Geflüchtete

Frankreich verschärft seine Kontrollen an der Atlantikküste, um Migranten an der Überfahrt nach Großbritannien zu hindern. Der Inselstaat hatte sich über zu laxe Kontrollen beschwert und will Frankreich mit Geld und Polizeibeamten unterstützen.