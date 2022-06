DW Nachrichten

Frankreich: Trauma Bataclan-Anschlag

Nach zehn Monaten geht in Paris der Prozess zu den Terroranschlägen vom 13. November 2015 zu Ende. 130 Menschen wurden in jener Nacht getötet, die meisten davon in der Konzerthalle Bataclan. DW-Reporterin Lisa Louis hat eine Überlebende getroffen.