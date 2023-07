Frankreich: Steigende Polizeigewalt

Steigende Polizeigewalt sorgt für Unruhen und Krawalle in Frankreich. +++ Ein ukrainischer Soldat kehrt trotz seiner Prothese zurück in den Krieg gegen Russland.

13 Tote durch Schüsse bei Verkehrskontrollen allein 2023, die Opfer sind überwiegend junge Migranten: Frankreichs Polizei kämpft gegen den Vorwurf des strukturellen Rassismus.

Bild: DW

Ukraine: Ein neues Bein für Jehor

Jehor verlor im Krieg gegen Russland ein Bein. Trotz Behinderung will er zurück an die Front. In Norwegen bekommt er nun eine neue Prothese.

Bild: Ksenia Les

Deutschland/Polen: Der Kulturzug

Jedes Wochenende fährt zwischen Berlin und Breslau ein Zug mit Kulturprogramm. Er soll Lust machen, das jeweilige Nachbarland zu entdecken und bewusster zu reisen.

Bild: DW

Vereinigtes Königreich: Erntehelfer gesucht

Als Folge des Brexit fehlen in Großbritannien ausländische Saisonarbeiter für die Ernte. Die Regierung setzt auf einheimische Arbeitskräfte, die wenig Interesse zeigen, und Automatisierung. Doch das hilft den Bauern kurzfristig nicht.

Bild: DW

Belgien: Boxkampf im Museum

Im Brüsseler Museum MIMA gibt es eine interaktive Ausstellung über das Boxen. Für die Besucher kann das eine eindrückliche Erfahrung sein. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen – Boxkampf inklusive.

