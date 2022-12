Frankreich schlägt England und steht im Halbfinale

Englands Kapitän begrub sein Gesicht in den Händen. Fassungslosigkeit macht sich breit. Es ist die 84 Minute im Spiel, als Harry Kane zum Elfmeter antritt. Einen Strafstoß hatte er zuvor im Spiel bereits gegen seinen Teamkollegen von den Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, sicher verwandelt. Doch diesmal verließen ihn die Nerven. Der Ball flog über die Latte in den katarischen Nachthimmel und die Chance zum Ausgleich war dahin. Es war ein Schock, von dem sich England in der Folge nicht mehr erholte. So stand am Ende ein 2:1 Sieg der Franzosen, die damit ins Halbfinale einziehen und dort auf Marokko treffen.

Aurelien Tchouameni hatte Frankreich in der ersten Halbzeit mit einem Traumtor in Führung gebracht. In der 17. Minute bekam der 22-Jährige von Real Madrid den Ball von Antoine Griezman aufgelegt und hämmerte ihn aus 25 Metern unhaltbar in die linke Ecke des englischen Tors. In einem der besten Spiele des Turniers bis jetzt lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch und kreierten viele hochkarätige Chancen. Zur Pause blieb es allerdings beim Stand vom 1:0 für Frankreich. England kam besser aus der Kabine und antwortete mit wütenden Angriffen. Doch es bedarf der Hilfe von Tchouameni, der Bukayo Saka im Strafraum unbeholfen von den Beinen holte. Harry Kane schnappte sich den anschließenden Elfmeter und schob den Ball überlegt vorbei an Lloris in die linke Torecke (54.).

Frankreich weiter auf Kurs "Titelverteidigung"

Nun ging es hin und her. Zunächst köpfte Harry McGuire den Ball nach einer Standardsituation an den Außenpfosten (70.). Eine Viertelstunde vor Schluss hatte dann Frankreich die Riesenchance zur Führung, doch Olivier Giroud fand seinen Meister im starken englischen Torhüter Jordan Pickford (77.). Nur eine Minute später machte es Frankreichs Stürmer besser. Nach einer perfekten Flanke von Griezmann nickte der 36-jährige den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Dann kam die 86. Minute, in der Kane die große Chance zum Ausgleich per Elfmeter vergab. In der Folge war bei den Engländern die Luft raus.

Frankreich spielte die letzen zehn Minuten routiniert runter und kann somit weiterhin die erste Nation seit Brasilien 1962 werden, die den WM-Titel erfolgreich verteidigt. Die englische WM-Durststrecke geht hingegen weiter. Letztmals hatten die "Three Lions" 1966 im eigenen Land triumphiert - nach einem 4:2-Sieg nach Verlängerung im Finale gegen Deutschland.