Frankreich: Le-Pen-Partei siegt in erster Wahlrunde

Es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Anhänger befürchtet hatten, aber schlimm genug. Nach dem ersten Durchgang der Wahl zur Nationalversammlung ist das rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen mit rund 33 Prozent stärkste Partei geworden. Mit rund 28 Prozent folgt dahinter das teilweise weit links stehende Bündnis Neue Volksfront. Erst auf dem dritten Platz und deutlich abgeschlagen mit etwa 20 Prozent steht das liberale Lager von Macron.

Jetzt kommt es auf den entscheidenden zweiten Wahldurchgang am 7. Juli an. Führende Vertreter der Linken und des zentristischen Blocks von Macron haben angekündigt, sie würden ihre Kandidaten in Bezirken zurückziehen, in denen ein anderer Kandidat bessere Chancen hätte, die extreme Rechte zu schlagen. Deshalb ist unsicher, ob der RN auf die absolute Mehrheit kommen wird. Doch nicht überall dürften solche Absprachen zur Verhinderung des RN funktionieren. Fest steht schon jetzt: Der Rassemblement National ist kein Außenseiter mehr und für breite Schichten wählbar geworden.

Sorgen in Deutschland

Beunruhigt ist man nicht nur bei der französischen Regierung. "Ich mache mir Sorgen wegen der Wahlen in Frankreich", hatte Bundeskanzler Olaf Scholz vorher im ARD-Sommerinterview gesagt. Er hoffe, "dass Parteien, die nicht Le Pen sind", erfolgreich seien.

Zweimal hat Marine Le Pen in Stichwahlen zur Präsidentschaft gegen Emmanuel Macron verloren Bild: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

Was Scholz wahrscheinlich denkt, sprechen andere deutsche Politiker jetzt offen aus: Sie werfen Macron vor, einen großen Fehler gemacht zu haben, als er nach der schweren Schlappe seiner Partei bei der Europawahl Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung ansetzte. Schon bei der Europawahl Anfang Juni war der RN stärkste Partei geworden.

Zwar wird Macron in jedem Fall Präsident bleiben, weil der Staatschef unabhängig vom Parlament vom Volk gewählt wird und er einen Rücktritt ausgeschlossen hat. Aber sein Spielraum dürfte in Zukunft stark eingeengt sein: Macron könnte in Zukunft mit dem jungen RN-Parteichef Jordan Bardella als Ministerpräsidenten zusammenarbeiten müssen.

Der 28-jährige Jordan Bardella will Ministerpräsident werden Bild: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Sollte der RN nach der Stichwahl aber eine absolute Mehrheit verfehlen, könnte eine Alternative drohen, die dem Präsidenten ebenso zu schaffen machen würde: eine Pattsituation in der Nationalversammlung, bei der sich rechte und linke Kräfte gegenseitig blockieren. Zumal die stärkste Partei des Linksbündnisses, Unbeugsames Frankreich unter Jean-Luc Melenchon, so linksradikal ist, dass vielen Bürgerlichen dann der RN doch lieber ist.

Viel Konfliktstoff mit Berlin

Was bedeutet das für die deutsch-französischen Beziehungen? RN-Parteichef Bardella hat kurz vor der Wahl gesagt, dass er als Regierungschef an den Beziehungen mit Berlin zunächst nichts ändern würde.

Doch das soll nur beruhigen, meint Ronja Kempin, Frankreich-Expertin von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Der RN habe sich bisher immer "sehr deutschlandkritisch, bisweilen fast deutschlandfeindlich geäußert, Macron vorgeworfen, französische Interessen an Deutschland verkauft zu haben, und man wolle das rückgängig machen, sobald man eine Machtoption habe". Im RN-Programm stand bis vor kurzem noch, die deutsch-französischen Projekten eines gemeinsamen deutsch-französischen Kampfflugzeugs und eines gemeinsamen Kampfpanzers sollten beendet werden. Bardella hat jetzt gesagt, man wolle die internationalen Verpflichtungen Frankreichs einhalten; das könnte sich auch auf die beiden Rüstungsprojekte beziehen.

Das Kampfflugzeugprojekt würde Bardella weiter betreiben, hier ein Modell bei einer Luftfahrtausstellung in Paris Bild: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images

Auch Marc Ringel, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts im baden-württembergischen Ludwigsburg, sähe im Fall einer RN-Regierung Schwierigkeiten auf das bilaterale Verhältnis zukommen. So würde sich für die Bundesregierung bereits ganz praktisch die Frage stellen: "Wer wäre jetzt der Ansprechpartner, wo der Kontakt zum RN ja nicht vorhanden ist? Dann natürlich die Frage: Hält sich die neue französische Regierung an die bilateralen Verträge? Politisch wäre da einiges an Unsicherheit dabei."

Konfliktstoff mit der EU und mit Berlin wären etwa diese Punkte im RN-Wahlprogramm: eine Verringerung des französischen EU-Beitrags, ein Ausstieg aus dem EU-Strommarkt, eine Aufkündigung des Migrationspakts oder auch eine Einschränkung der Reisefreiheit von Nicht-EU-Ausländern – wobei natürlich unklar ist, inwiefern solche Pläne wirklich umgesetzt würden. Auch die französische Unterstützung der Ukraine könnte zurückgefahren werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz Bild: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

"Brandmauer" in Frankreich ist eingestürzt

Was ist der Grund für den Aufstieg der Partei? Marc Ringel nennt unter anderem einen "allgemeinen Frust in der Bevölkerung mit der Politik und zunehmend ein Gefühl, abgehängt zu sein, und diese Unzufriedenheit hat der RN sehr clever aufzunehmen gewusst". Neben den großen Themen Migration und innere Sicherheit setzt die Partei zunehmend auch auf wirtschaftliche und soziale Dinge. So will sie die Mehrwertsteuer auf Energie von 20 Prozent auf 5,5 Prozent senken.

Dazu betreibt Marine Le Pen seit Jahren eine Entdämonisierung ihrer Partei. Ihren Vater Jean-Marie Le Pen, der einst den Holocaust relativierte und damit die Partei für breite Schichten unwählbar machte, schloss Marine Le Pen aus.

Marine Le Pen und Jordan Bardella bei einer Demonstration in Paris gegen Antisemitismus im März 2023 Bild: Bourguet Philippe/BePress/ABACA/picture alliance

Der Rassemblement National gibt sich politisch kompromissbereit. Eine "Brandmauer" wie in Deutschland, wo die CDU jede Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt, gibt es in Frankreich nicht mehr. Der RN ist seit 2022 die größte Oppositionspartei in der Nationalversammlung. Das Präsidentenlager hat zahlreiche Gesetze mit der Zustimmung des RN verabschiedet, zum Beispiel eine Verschärfung des Einwanderungsgesetzes.

"In Frankreich ist der RN sehr viel gezügelter, als es die AFD in Deutschland ist", sagt Ronja Kempin. "Sie lehnt völkische Gedanken vollständig ab." Marine Le Pen hat sich auch deutlich von der AfD distanziert und lehnt eine Zusammenarbeit im Europaparlament mit ihr ab.

Das Ziel des RN: eine Staatspräsidentin Marine Le Pen

Für RN-Parteichef Jordan Bardella wäre eine Regierung unter seiner Führung aber nur ein Zwischenziel. Bei der Präsidentschaftswahl 2027, bei der Macron nicht mehr antreten kann, soll Marine Le Pen erneut kandidieren - es wäre das vierte Mal – und dann Staatspräsidentin werden.

Demonstration gegen den Rassemblement National nach der Europawahl - das Land ist extrem polarisiert Bild: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Sollte das gelingen, "dann hätten wir auf jeden Fall ein sehr anderes Europa", glaubt Ronja Kempin. Zwar ist ein Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union und aus dem Euro längst kein Thema mehr – da hat Marine Le Pen aus vergangenen Misserfolgen gelernt. Marc Ringel hält es dagegen für viel wahrscheinlicher, "dass ähnlich wie Giorgia Meloni in Italien auch Marine Le Pen in der EU bleiben würde, um die EU von innen umzukrempeln, auszuhöhlen, nach ihren Vorstellungen umzugestalten".

Gretchenfrage an die Bundesregierung

Für die Berliner Regierung könnten sich aber bereits nach der zweiten Runde der Parlamentswahl unbequeme Fragen stellen. Denn sowohl der Rassemblement National als auch das Linksbündnis planen bei einem Wahlsieg hohe staatliche Mehrausgaben.

Frankreich: Junge Leute machen Wahlkampf für den RN To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Frankreich steht aber bereits finanziell mit dem Rücken zur Wand, hat eine extrem hohe Staatsverschuldung", sagt Ronja Kempin. Europa könne eine neue Staatsschuldenkrise wie vor 15 Jahren drohen.

"Das bedeutet für Deutschland die Gretchenfrage", sagt Kempin: "Wie halten wir es mit Europa? Lassen wir uns darauf ein, beispielsweise über eine Schuldenhaftung in der Europäischen Union doch neu nachzudenken in der Hoffnung, dass das das Schreckgespenst des Rassemblement National mindestens für 2027 unmöglich macht?" Die Bundesregierung hat bisher nicht gesagt, was dann ihr Plan ist.