Frankreich: Wer ist Jordan Bardella?

Am Sonntag wurde in Frankreich erneut gewählt, um die Zusammensetzung des Unterhauses zu bestimmen. Bei den vorgezogenen Wahlen am vergangenen Sonntag bekam der rechtsextreme Rassemblement National (RN) 33 % der Stimmen. Ein Schock für ein Land, das während des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland besetzt war.

Aktuellen Hochrechnungen zufolge könnte der einwanderungsfeindliche und europaskeptische RN eine parlamentarische Mehrheit erringen, was den 28-jährigen Parteivorsitzenden Jordan Bardella zu Frankreichs jüngstem Premierminister aller Zeiten machen könnte.

Denn sollte der RN zur stärksten Partei im französischen Parlament werden, hätte Bardella gute Chancen, im Rahmen der schwierigen französischen Machtteilung, die als "Kohabitation" bekannt ist, eine Regierung mit dem umstrittenen, wirtschaftsfreundlichen Präsidenten Emmanuel Macron zu bilden.

Macrons Bündnis "Ensemble" ("Gemeinsam") ist bei den vorgezogenen Neuwahlen auf den dritten Platz zurückgefallen, nachdem die rechten Parteien bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni einen Popularitätsschub erfahren hatten.

Aufsteiger aus der Banlieu

Laut Meinungsumfragen ist ein Sieg der Rechten wahrscheinlicher denn je. Wer ist also dieses "saubere" politische Wunderkind?

Als Studienabbrecher trat Bardella im Alter von 16 Jahren in den RN ein. Einige Jahre später widmete er sich voll und ganz der Politik und gewann 2019 im Alter von 23 Jahren einen Sitz im Europäischen Parlament.Als Sohn italienischer Einwanderer mit algerischen Wurzeln väterlicherseits, ist Bardella in dem Pariser Vorort Seine-Saint-Denis geboren und aufgewachsen, in dem viele Migranten und Menschen mit niedrigem Einkommen leben.

Seine-Saint-Denis gehört zu den Banlieus, den Vorstädten von Paris Bild: Hechtenberg/Caro/picture alliance

"Ich kam von woanders her, aber ich bin hier zu dem geworden, was ich bin. Ich habe die französische Geschichte geheiratet", beschreibt er seinen Hintergrund auf Tiktok, wo er vor allem junge Menschen anspricht. Er rühmt sich seiner, wie er sagt, 1,8 Millionen Follower dort.

Eine "Mythologie" der Mäßigung

"Seine Identität, die auf einem Migrationshintergrund beruht, ist Teil einer gewissen 'Bardella-Mythologie'", so Marta Lorimer, Rechtsextremismus-Expertin an der Universität von Cardiff. "Das ist einer der Punkte, die ihn attraktiv gemacht haben (...), dass er einen Teil der neuen Wählerschaft zu repräsentieren scheint, die der RN jetzt anzusprechen versucht."

Bardella wird weithin als das elegante, frische Gesicht angesehen, das einer einstigen Randpartei, die mit offenem Rassismus und Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde, in den letzten zehn Jahren unter der Führung von Marine Le Pen geholfen hat, ihre Marke zu entgiften. Die Grande Dame der französischen Rechtsextremen machte Bardella zu ihrem Schützling. Sie ernannte ihn im Alter von 21 Jahren zum Parteisprecher und übergab ihm 2022 die Führung der Partei, damit sie sich darauf konzentrieren konnte, sich die Präsidentschaft zu sichern.

Aufgabenteilung beim Rassemblement National: Marine Le Pen und Jordan Bardelle Bild: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Le Pen, deren Vater Jean-Marie 1972 an der Gründung der Partei beteiligt war, aber schließlich wegen mehrerer Verurteilungen wegen Hassreden und Verharmlosung des Holocausts aus dem Amt gedrängt wurde, strebt eine vierte Kandidatur für die französische Präsidentschaft im Jahr 2027 an, wenn Macrons derzeitige Amtszeit ausläuft.

Mehr junge Wähler über soziale Medien

Unter Le Pens Führung und dank der Popularität von Bardella hat die Partei ihre Basis verbreitert und .

Im Jahr 2007, als Jean-Marie Le Pen die Rallye Nationale, damals noch unter dem Namen Front National bekannt, anführte, stimmten in der zweiten Runde der Parlamentswahlen nur 0,1 % der französischen Wähler für die Partei. Mit Marine Le Pen an der Spitze im Jahr 2022 erhielt die Partei 17,3 % der Stimmen im zweiten Wahlgang.

Der Eindruck, dass Bardella die Partei auf einen Kurs der Mäßigung gebracht habe, sei jedoch falsch, so Lorimer. Während die Partei selbst einige ihrer extremeren Positionen aufgegeben hat, wie etwa den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union und der NATO, die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe und die Wiedereinführung der Todesstrafe, wurde Bardella ursprünglich ins Boot geholt, um die extremeren Anhänger der Partei zu halten, so die Rechtsextremismus-Expertin gegenüber DW.

"Seine Rolle sollte darin bestehen, den radikaleren Teil der Le-Pen-Befürworter bei der Stange zu halten, indem er diese traditionelle Wählerschaft anspricht, während Le Pen moderieren, entdämonisieren und versuchen sollte, präsidial zu wirken", sagte Lorimer.

"Das scheint sich alles geändert zu haben. Jetzt ist er das glattrasierte Gesicht der extremen Rechten geworden, dieser junge Mann, der nicht wie ein Faschist aussieht", fügte sie hinzu.

Aber Bardella ist nach wie vor ein entschiedener Gegner der Einwanderung, erklärt Lorimer. Eines der wichtigsten politischen Ziele des RN ist die Einführung des so genannten "nationalen Vorrangs", der besagt, dass französische Staatsangehörige bei der Vergabe von Arbeitsplätzen, Sozialleistungen und Sozialwohnungen Vorrang vor Bürgern mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben sollten. Kritiker sagen, dass dies auf eine erhebliche Diskriminierung von Menschen hinauslaufen würde, die einen legalen Aufenthaltstitel besitzen und zum Steueraufkommen des Landes beitragen.

"Glattrasiertes Gesicht der extremen Rechten"

Dem RN-Vorsitzenden wurde sogar vorgeworfen, die rechtsextreme Verschwörungstheorie der "Umvolkung" aufzugreifen, wonach weiße Europäer durch nicht-weiße Migranten ersetzt würden, weil die politischen Eliten einen demografischen Wandel herbeiführten. Der Begriff wird von weißen Nationalisten, Neonazis und Rechtsextremisten auch als "Großer Austausch" propagiert.

Im Jahr 2021 erklärte Bardella gegenüber dem französischen Sender BFMTV, dass er mit dem Begriff nicht einverstanden sei, ihn aber für richtig halte. "Ich mag dieses Wort 'Großer Austausch' (frz. Grand Replacement) nicht, weil der Begriff nicht klar ist. Es ist ein sehr intellektueller Slogan, aber er verweist auf eine Realität, die wahr ist", sagte er in Kommentaren, über die in französischen Medien ausführlich berichtet wurde. "Machen Sie einen Spaziergang in den Vierteln, in denen ich aufgewachsen bin", sagte Bardella. Die Gegend ist bekannt für ihren hohen Anteil an Einwanderern und Menschen arabischer und afrikanischer Abstammung.

Am vergangenen Sonntag schlug Bardella in seiner ersten Ansprache nach den Umfragen, die einen überwältigenden Sieg seiner Partei andeuteten, einen versöhnlicheren Ton an:

"Wenn das französische Volk uns am nächsten Sonntag die absolute Mehrheit gibt, um das Land wieder auf die Beine zu bringen, werde ich der Premierminister aller Franzosen sein, der jedem einzelnen zuhört, die Opposition respektiert und über die nationale Einheit wacht."