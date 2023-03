Frankreich: Die Kochschule des Monsieur Marx

Für Thierry Marx ist soziales Engagement Ehrensache. Der französische Sternekoch bringt geflüchteten Menschen das Kochen bei.



Diese Woche außerdem bei Fokus Europa:

Auf Patroulie mit der KFOR

Die EU versucht erneut, zwischen Serbien und Kosovo zu vermitteln. Doch die Lage zwischen den Volksgruppen im Kosovo bleibt angespannt. Es herrschen Angst und Misstrauen.

Italien: Kampf um die Edelkorallen

Schmuck aus Korallen ist begehrt - doch der illegaler Handel und der Klimawandel bedrohen die Artenvielfalt im Mittelmeer.

Irland: Heizen mit Torf

Der klimaschädliche Brennstoff wird in Irland seit Jahrhunderten genutzt. Die irische Regierung will eigentlich dagegen vorgehen. Doch die Bevölkerung wehrt sich.

Großbritannien: Kampfsport in der Kirche

Im britischen Bradford kombiniert eine Gemeinde christliche Messen und Profiringkämpfe. Der Zulauf der Gläubigen ist groß. Da schaut sogar der Bischof vorbei.

