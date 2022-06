Frankreich: Ärztin hilft beschnittenen Frauen

Sie nimmt vielen den Schmerzen, gibt ihnen Würde und Weiblichkeit zurück. Beschneidungsrituale sind in Frankreich verboten. Trotzdem gibt es nach Schätzungen der Regierung jedes Jahr 60 000 Betroffene.

Viele sind in Frankreich geboren und wurden als Kinder vorübergehend in die meist afrikanische Heimat der Eltern geschickt und dort beschnitten. Die Frauen berichten von dramatischen physischen und psychischen Folgen der Verstümmelungen.

Ukraine: Bilder des Krieges - der Fotograf an der Front

In Nikopol, im Südosten der Ukraine schlägt die Totenglocke immer häufiger. Es wird viel getrauert. Der Kriegsfotograf Warren Richardson aus Australien hält alles mit seiner Kamera ein, eine Chronik des Krieges. Er kennt den Verlauf der naheliegenden Front sehr genau. Denn Richardson lebt unter ständigem Sirenengeheul. Er lebt eng zusammen mit den Ukrainern, die er portraitiert. Sie erzählen ihm ihre Geschichten zwischen den Fronten.

Dänemark: Syrischen Teenagern droht Abschiebung

Rund 200 Syrern, vor allem jungen Frauen aus Damaskus hat Dänemark den Flüchtlingsstatus entzogen. Sie waren vor dem Krieg Assads in die EU geflohen und damit vor Abschiebung sicher. Doch Dänemark bricht den Konsens mit der Behauptung, Damaskus sei kein Kampfgebiet mehr. Dänemark war über Jahrzehnte für seine liberale Einwanderungspolitik bekannt. Doch die regierenden Sozialdemokraten verschärfen ihren Kurs in der Migrationsfrage immer mehr. Und sind damit bei Wahlen enorm erfolgreich.

Spanien: Bücherdorf lockt literaturbegeisterte Touristen

Acht Buchläden gibt es in Urueña im spanischen Kastilien, im Dorf der Bücher. Das soll Leseratten aus dem ganzen Land anziehen und den mittelalterlichen Ort nicht nur literarisch beleben. Mit staatlicher Unterstützung siedelten sich hier vor 15 Jahren Buchhandlungen an: Spezialgeschäfte für Fotobände, für Film- und Reiseliteratur und antiquarische Bücher. Vor allem an Wochenenden stöbern seither kulturinteressierte Touristen in den Buchläden mitten in der Provinz, von denen jeder für sich betrachtet eine kleine Welt ist.

Kroatien: Zagreber pflanzt mehr als 1000 Bäume

Vladimir Dimić macht Zagreb grüner. Seit mehr als 30 Jahren pflanzt der Kroate Bäume, ohne offizielle Erlaubnis, aber passend zur Landschaft. Er widmet die Bäume seinen Enkeln und den Bewohnern von Zagreb. Denn sie machen das Leben und die Luft seiner Stadt ein bisschen besser. Regelmäßig werden in Zagreb die Grenzwerte überschritten. Industriezentren hätten weder Filter noch Technologien, um Emissionen zu reduzieren, sagen Umweltschutzorganisationen

