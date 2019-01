Frankfurt und Bremen teilen die Punkte

Bremen - Frankfurt 2:2 (1:1)

---------------

Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat vorübergehend einen Champions-League-Platz erobert. Die Hessen kamen am Samstagabend bei Werder Bremen zu einem 2:2 (1:1) und verdrängten mit 31 Punkten RB Leipzig zumindest bis Sonntag von Platz vier in der Fußball-Bundesliga. Zweimal konnten die Hanseaten in Führung gehen. Die Tore für Bremen erzielten Maximilian Eggestein (27.) und Martin Harnik (52.). Durch Ante Rebic in der 35. Minute und einen verwandelten Handelfmeter (68.) durch Sebastien Haller konnten die Frankfurter jedoch zweimal ausgleichen. Werder Bremen (26 Punkte) bleibt nach dem fünften Unentschieden auf Rang elf.

Spiel verpasst? Dann können Sie hier im DW-Liveticker nocheinmal alles nachlesen...

---------------

ABPFIFF

90.+1 Minute: Brenzlige Situation: Moisander springt im Strafraum der Ball an die Hand, der Arm war in Bewegung. Es gibt aber keinen Elfmeter.

90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Ein Frankfurter Konter läuft über Gacinovic, der aber zu schlampig abspielt und die Möglichkeit dadurch wegwirft.

87. Minute: WECHSEL - Sebastian Rode wird für MARC STENDERA ausgewechselt.

85. Minute: WECHSEL - Johannes Eggestein geht vom Platz, für ihn kommt Sturm-Oldie CLAUDIO PIZARRO.

82. Minute: Sargent lässt einen Flankenball schön für Klaassen abtropfen, dessen Schuss zur Ecke geklärt wird.

82. Minute: Eggestein schickt Sargent, doch der Ball ist etwas zu scharf gespielt.

80. Minute: Die Bremer Fans haben den Torschrei auf den Lippen, nachdem Eggestein in die Mitte köpfte und erst Rode und dann Russ über den Ball treten. Doch Bremen kann die Situation nicht nutzen.

77. Minute: Gebre-Selassie setzt sich durch und sucht in der Mitte Eggestein, dessen Schuss gerade noch von Da Costa geblockt werden kann.

75. Minute: Kruse nimmt sich ein Herz und zieht aus der Distanz ab, aber kein Problem für Trapp.

73. Minute: Rode mit einem Foul - der Neu-Frankfurter muss aufpassen, nicht vom Platz zu fliegen.

69. Minute: WECHSEL - Harnik geht bei Werder, für ihn kommt JOSH SARGENT In die Partie. Zuvor hatte auch die Eintracht gewechselt, für Kapitän David Abraham ist MARCO RUSS in der Partie.

68. Minute: TOR - Den fälligen Elfmeter verwandelt SEBASTIEN HALLER cool.

67. Minute: ELFMETER - LUDWIG AUGUSTINSSON fällt im Strafraum auf den Ball und berührt ihn dann mehrfach mit der Hand . klare Sache!

66. Minute: Da Costa flankt von rechts, die Direktabnahme von Haller missglückt aber komplett. Doch den abgefälschten Ball muss Pavlenka doch noch entschärfen.

63. Minute: WECHSEL - bei Frankfurt kommt MIJAT GACINOVIC für Deguzman.

61. Minute: Rebic wird lang geschickt, aber Pavlenka ist im letzten Moment an der Strafraumgrenze zur Stelle - da fehlte nicht viel für die Eintracht.

57. Minute: Was für eine Augenweide: Kruse geht aufs Tor zu und schließt mit einem sehenswerten Heber ab, den Trapp mit den Fingerspitzen noch weglenken kann. Sonderlob für beide!

52. Minute: TOR - Kruse schickt MARTIN HARNIK steil, der umkurvt Kevin Trapp und schiebt den Ball ins leere Tor - stark gemacht.

48. Minute: Rot sieht der Frankfurter Neuzugang Rode Gelb, nachdem er einen Konter mit einem Foul an Kruse unterbunden hat.

48. Minute: Rode ist im Mittelfeld der Frankfurter zu Beginn des 2. Durchgangs sehr präsent, treibt den Ball immer wieder an und führt auch Zweikämpfe mit hoher Intensität.

WIEDERANPFIFF

Werder und Frankfurt gehen mit 1:1 in die Pause. Bremen ist das aktivere und letztlich auch bessere Team und geht durch Maxi Eggestein (27. Minute) verdient in Führung. Doch Frankfurt, in Person von Ante Rebic, zeigt einmal mehr, dass man ihnen keinerlei Gelegenheit bieten darf und kommt zum Ausgleich (35.).

HALBZEIT

45.+1 Minute: Kruse setzt sich im Strafraum nochmal durch und bedient Klaassen, der aber den Zeitpunkt des Abschlusses verpasst.

42. Minute: Klaassen treibt den Ball im Mittelfeld und gibt ihn im richtigen Moment raus auf Veljkovic, dessen Schuss aber geblockt wird.

39. Minute: Jetzt gibt es auch für Frankfurt Gelb! Kostic geht Eggestein von hinten in die Beine und sieht zurecht die Verwarnung.

38. Minute: Ähnliche Szene wie beim 1:1 , dieses Mal auf der anderen Seite. Maxi Eggestein nimmt Maß und zieht ab, aber sein flacher Schuss landet nur am Pfosten. Im Weserstadion jubelten schon einige.

37. Minute: WECHSEL - Jetzt muss der angeschlagene Langkamp dann doch runter, für ihn kommt MILOS VELJKOVIC.

35. Minute: TOR - Kaum sagt man es! Werder kann einen Ball nicht ordentlich verteidigen und plötzlich steht ANTE REBIC komplett blank. Der Kroate nimmt aus rund 18 Metern Maß und drischt die Kugel in die Maschen.

35. Minute: Werder führt verdient. Das Team von Florian Kohfeldt ist das aktivere und schafft es bislang, die Frankfurter Offensive auszuschalten.

33. Minute: Kruse nimmt ein Zuspiel im Strafraum direkt - eigentlich die richtige Wahl, aber der Schuss des Werder-Kapitäns ist nicht platziert genug.

32. Minute: Die Gastgeber wollen ein Handspiel von Danny Da Costa im Strafraum gesehen haben, das Spiel geht aber weiter.

27. Minute: TOR - MAXIMILIAN EGGESTEIN geht gegen drei Gegenspieler ins Dribbling und schließt zum 1:0 ab. Eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen, aber die Frankfurter gehen nicht entschlossen zu Werke und stehen Spalier für den Bremer Torschützen. Verdient für Bremen, unnötig aus Sicht der Eintracht.

25. Minute: Lange wurde Langkamp behandelt, aber er kann weitermachen.

21. Minute: Langkamp und Haller knallen im Luftduell aneinander, der Bremer bleibt mit Schmerzen liegen und muss am Kopf behandelt werden.

20. Minute: Ecke für die Eintracht, Bremen kann klären.

18. Minute: Ganz knapp! Der Freistoß wird scharf getreten, Haller nimmt ihn per Flukopfball, den er nur Zentimeter am Tor vorbeisetzt. Pavleka wäre chancenlos gewesen.

17. Minute: Kostic geht auf dem Flüge, Gebre-Selassie räumt ihn ab. Schwer zu sagen, ob der Tscheche erst am Ball oder am Fuß von Kostic war. Schiedsrichter Markus Schmidt entscheidet sich für zweiteres und zeigt dem Bremer Gelb.

15. Minute: Abstimmungsprobleme in der Frankfurter Hintermannschaft, aber Eggestein kann kein Kapital draus schlagen, weil er dem Ball nicht hinterher kommt.

12. Minute: Langkamp setzt sich im Luftduell durch, Gebre-Selassie kann aus kurzer Distanz vollenden, trifft den Ball bei seinem Fallrückzieherversuch nicht.

11. Minute: Zweiter Eckball für Bremen, der aber zu lang gerät. Es gibt aber direkt den nächsten.

9. Minute: Jovic bringt ein eigentlich unbrauchbares Zuspiel mit einer akrobatischen Bewegung noch auf das Tor von Pavlenka. Nicht wahnsinnig gefährlich, aber es macht doch deutlich, wie gefährlich Jovic generell ist.Der Serbe fackelt nicht lange.

8. Minute: Nach einem Eckball im Anschluss an die Harnik-Szene wurde es im Frankfurter Strafraum zum ersten Mal gefährlich. Seitdem hat Werder hier Oberwasser und übernimmt die Initiative.

6. Minute: Harnik hat auf rechts wahnsinnig viel Platz, schaut und schaut, bis in der Mitte Eggestein in Position ist. Doch Harniks Abspiel ist zu lasch.

4. Minute: Haller kann einen langen Ball von hinten raus nicht festmachen, dann kommt aber Rebic an den Ball, der sich dann aber wiederrum mit Neuzugang Sebastian Rode gegenseitig auf die Füße steigt.

2. Minute: Erst kontrolliert Bremen, bei denen Bargfrede und Johannes Eggestein nach Verletzungen wieder im der Startelf stehen, über eine lange Phase den Ball, dann Frankfurt. Eilig, nach vorne zu kommen haben es beide aktuell (noch) nicht.

ANPFIFF

20:20 Uhr: Die Aufstellungen - Bremen: 1 Pavlenka - 23 Gebre Selassie, 15 Langkamp, 18 Moisander, 5 Augustinsson - 44 Bargfrede - 35 Maximilian Eggestein, 30 Klaassen - 24 Johannes Eggestein - 9 Harnik, 10 Kruse

Frankfurt: 31 Trapp - 19 Abraham, 20 Hasebe, 3 Falette - 24 da Costa, 17 Rode, 6 de Guzman, 10 Kostic - 9 Haller, 4 Rebic, 8 Jovic

20:15 Uhr: Herzlich willkommen im DW-Liveticker