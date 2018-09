Frankfurt feiert neue Altstadt mit einem Fest

Frankfurt: Von wegen Altstadt!

Rekonstruktion bis ins Detail

Bauherr war Abraham van Hamel. Der reiche Zuckerbäcker und Gewürzhändler ließ sich sein Kontor- und Wohnhaus in allerbester Lage einiges kosten. Auch die Baumeister der Neuzeit haben für die Rekonstruktion tief in die Tasche gegriffen: die Goldene Waage ist das teuerste Haus in der neuen Frankfurter Altstadt, aber sicher auch eines der schönsten.