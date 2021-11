Picassos Ex: Malerin Françoise Gilot wird 100

Françoise Gilot: Leben mit und ohne Picasso

Sie ist auch Künstlerin

Gilot hat Zeit ihres Lebens mehr als 5000 Zeichnungen und 1600 Gemälde angefertigt. Ihre Werke sind jedes Jahr in mindestens einer Ausstellung zu sehen. Die meisten ihrer Bilder befinden sich in Privatbesitz, einige in Museen wie dem Metropolitan in New York. Auf diesem Selbstporträt von 1941 schaut sie den Betrachter fragend, mit weit geöffneten Augen an.