Früherer Box-Europameister Mildenberger gestorben

Demnach starb der frühere Boxer bereits am Donnerstag im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Kaiserslautern.

Von 1965 bis 1967 hatte der Pfälzer seinen EM-Gürtel sechsmal verteidigt, ehe er seine Karriere im Alter von 31 Jahren beendete. Weltweit bekannt wurde der Rechtsausleger durch seinen spektakulären Kampf um die Weltmeisterschaft in der Königsklasse am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion.

Gegen Muhammad Ali behauptete sich der Herausforderer bis in die zwölfte Runde, ehe ihn der Ringrichter nach mehreren Kopftreffern aus dem Kampf nahm.

jst/ww (dpa/sid)