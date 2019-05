Früher Verwandter von Tyrannosaurus Rex identifiziert

Tristan - König der Dinosaurier in Berlin

Der Mäzen hinter den Knochen

Der Däne Niels Nielsen hat sich erst nach einer Karriere als Investmentbanker in London an seine Kindheitsleidenschaft für Dinos erinnert. Und dann aber auch recht schnell gehandelt. Als er die Gelegenheit bekam, eines der am besten erhaltenen Skelette eines T-Rex zu erwerben, hat er zugeschlagen und das Exemplar nach seinem Sohn Tristan benannt.