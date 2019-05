Frühchen: Wenn das Leben zu schnell beginnt

Neue Hebammen für Indien

Hohes Risiko für Mütter

Hebammen auf Nachtschicht in einem staatlichen Krankenhaus in Hyderabad. Der Kreißsaal ist nur mit einem dünnen Vorhang vom regen Besucherverkehr im Krankenhausflur getrennt. Die Betreuung von Schwangeren durch Hebammen ist in indischen Krankenhäusern eine Ausnahme, in Europa die Regel. Die Müttersterblichkeitsrate in Indien ist laut WHO fast 30 Mal höher als in Deutschland.