Four Tops-Sänger Duke Fakir gestorben

Mit Songs wie "Reach Out, I'll be there" oder "Baby I need Your Loving" wurde die Soul-Band Four Tops berühmt. Nun ist mit Duke Fakir das letzte Originalmitglied gestorben. 70 Jahre hielt er das Erbe der Gruppe am Leben.

Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Motown-Band Four Tops - nun ist Duke Fakir im Alter von 88 Jahren gestorben. Der US-Sänger erlag in seinem Haus in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) einem Herzversagen, wie seine Familie mitteilte.

Zu der ursprünglich als Four Aims gegründeten Band gehörten neben Fakir Levi Stubbs, Renaldo "Obie" Benson und Lawrence Payton. Sie traten von 1953 bis 1997 gemeinsam auf. Der Sound der Four Tops war elementar für die Popmusik der 1960er Jahre. Zu den Chart-Erfolgen der Gruppe gehörten "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)", "Baby I Need Your Lovin'" und "Reach Out, I'll Be There".

Noch Jahre nach dem Ableben seiner Bandkollegen tritt Duke Fakir mit neuen Sängern in der Gruppe Four Tops auf Bild: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

1990 waren die vier Mitglieder in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Nach Fakirs Tod würdigte das Museum in Cleveland in einer Mitteilung auf Instagram die Four Tops als "eine der stärksten Gesangsgruppen aller Zeiten".

Zwischen 1997 und 2008 waren Fakirs drei Sänger-Kollegen gestorben. Er selbst ging weiter auf Tournee und trat noch bis Ende 2023 mit anderen Musikern auf. Er habe sich erst in diesem Jahr offiziell aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, teilte Fakirs Familie der Zeitung "Detroit Free Press" mit. Sie trauerten nun um den Wegbereiter, die Ikone und die Musiklegende, hieß es in der Mitteilung.

ch/kle (afp,dpa)