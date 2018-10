Forscher entdecken ältestes intaktes Schiffswrack im Schwarzen Meer

Das mehr als 2400 Jahre alte Schiff liegt in rund 2000 Metern Tiefe vor der bulgarischen Küste. Nach Angaben der Forscher des Black Sea Maritime Archaeological Project sei der Mangel an Sauerstoff in den Tiefen des Schwarzen Meeres verantwortlich für den guten Zustand des Schiffes. Schiffe dieser Art habe man zuvor nur von Abbildungen gekannt, etwa auf griechischen Keramiken. "Dies wird unser Verständnis vom Schiffsbau und der Seefahrt in der Antiken Welt verändern", sagte Jon Adams von der federführenden Universität Southampton.

Neben dem Mast des Schiffes und Ruderbänken seien sogar Gräten von Fischen an Deck erhalten gewesen, die von der Besatzung gegessen worden seien. Das vermutlich aus dem Jahr 400 vor Christus stammende Schiff misst 23 Meter. Das Forscherteam beabsichtige, den Fund am Meeresgrund zu belassen. Neben der spektakulären Entdeckung stießen die Wissenschaftler auf mehr als 60 Wracks, darunter römische Handelsschiffe.

Die Website des Black Sea Maritime Archaeological Projects brach unter der Last der Anfragen zusammen und war nicht erreichbar.

tla/nf (dpa, guardian.co.uk, blackseamap.com)