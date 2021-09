Formel 1:Lewis Hamilton erhöht Druck auf Norris

Lewis Hamilton rauschte durch die Pfützen, krachte in die Boxenmauer und legte später noch einen Dreher hin. Max Verstappen nahm gar nicht erst Teil am Qualifying von Sotschi - und in der Zeitenjagd zum Großen Preis von Russland schlug die Stunde der Underdogs.

Lando Norris im McLaren holte auf nasser Strecke seine erste Pole Postion vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz und Williams-Fahrer George Russell. Erst dahinter folgte Mercedes-Star Hamilton, der WM-Spitzenreiter Verstappen damit nicht wie erhofft maximal distanzierte. Der Niederländer im Red Bull wird aufgrund eines Antriebswechsels ans Ende der Startaufstellung versetzt.

Ausgebremst

Sebastian Vettel im Aston Martin wurde auf einer entscheidenden Runde ausgebremst und musste sich mit dem enttäuschenden elften Platz begnügen.

Haas-Fahrer Mick Schumacher überzeugte in seinem unterlegenen Boliden im ersten Qualifying-Abschnitt. Der Deutsche war fast vier Sekunden schneller als sein Teamkollege Nikita Masepin und ließ auch Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi hinter sich. Das reichte für Platz 17, aufgrund einer Strafe gegen Charles Leclerc im Ferrari wird er um einen Rang nach vorne rücken.

Vertane Chance

Hamiltons vertane Chance war die letzte Pointe einer turbulenten Schlussphase. Mercedes schien das Qualifying auf nasser Strecke eigentlich im Griff zu haben, als der Asphalt jedoch in der letzten Session ein wenig abtrocknete, wechselten alle Piloten hektisch auf Slicks. Hamilton und auch Valtteri Bottas wurden durchgereicht, Hamilton verlor zudem gleich zweimal die Kontrolle über sein Auto, und beide Piloten bekamen ihre Trockenreifen nicht rechtzeitig auf Temperatur.

Seit 2014 haben die Silberpfeile in der Olympia-Stadt jedes Rennen gewonnen. Die Chance auf die Rückkehr an die Spitze des WM-Klassements hat Hamilton dennoch: Nur fünf Punkte trennen ihn von Verstappen.

Stimmen:

Lando Norris: "Oh Junge, das fühlt sich unglaublich an. Man denkt nicht, dass man das schaffen kann, aber es hat geklappt."

Toto Wolf, Mercedes-Sportchef: "Wir hätten zwei Minuten früher dran sein müssen. Die Enttäuschung ist groß, aber Lewis kann das Rennen noch immer gewinnen."

Andreas Seidl, McLaren-Teamchef: "Es war eine super Teamleistung, wir hatten gutes Timing und waren zur rechten Zeit da."

Sebastian Vettel: "Ich hätte vorher schon eine bessere Runde hinkriegen sollen, eigentlich habe ich mich wohlgefühlt. Es ist doof, wir waren heute schnell und hätten überraschen können."

Streckeninfo:

Auf dem Autodrom im Olympiapark der Winterspiele von 2014 kommt es vor allem auf den Start an, denn hier kann sich ähnlich viel entscheiden wie beim Start in Monaco. Nach den ersten Metern ist Überholen für die Fahrer auf dem 5,848 Kilometer langen Kurs nämlich schwierig, wenn nicht fast unmöglich. Da viele der 18 Kurven sehr schnell gefahren werden, macht sich das Problem der so genannten "Dirty Air" stark bemerkbar. Die Luft wird verwirbelt, das Hinterherfahren für die nachfolgenden Autos in den "Turbulenzen" zur Herausforderung. Zudem verschleißen die Reifen auf dem glatten Asphalt weniger als auf anderen Strecken, so dass die meisten Fahrer regulär nur einen einzigen Boxenstopp einplanen. Die Folge sind oft recht eintönige Rennen, weshalb Sotschi unter Fahrern und Fans nicht zu den Lieblingsstrecken gehört. Die Königsklasse macht daher in diesem Jahr ein letztes Mal in der Olympia-Stadt Halt. Ab 2023 wird der russische Grand Prix dann in St. Petersburg ausgefahren.

Der Grand Prix von Russland startet am Sonntag um 14 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie das Rennen in Sotschi gelaufen ist.