Formel 1: Valtteri Bottas gewinnt Qualifying in Mexiko

Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat sich überraschend den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Mexiko gesichert. Der Finne holte sich am Samstag in der Qualifikation auf dem Autodromo Hermanos Rodríguez die Pole Position vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Der favorisierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz begnügen, nachdem er in der entscheidenden Qualifikationsrunde Q3 zunächst Pech hatte, weil vor ihm zwei Fahrer von der Strecke abkamen und Verstappen leicht vom Gas ging. In seiner letzten schnellen Runde erwischte der Niederländer die Kurvenkombination im berühmten "Baseball-Stadion" der Strecke in Mexiko-City nicht hundertprozentig und verlor Zeit. Vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag (Start 20:00 Uhr MEZ) hat Verstappen in der Gesamtwertung zwölf Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Hamilton.

Vettel nicht in den Top Ten

Sebastian Vettel muss in Mexiko erneut aus dem Mittelfeld starten. Der Aston-Martin-Pilot belegte den elften Rang und schied nach dem zweiten Abschnitt der Startplatzjagd aus. Sein kanadischer Teamkollege Lance Stroll hatte nach einem heftigen Unfall im ersten Durchgang schon früh aufgeben müssen. Der 23-Jährige habe keine Verletzungen erlitten, teilte das Team mit. Haas-Pilot Mick Schumacher belegte in der Qualifikation den 18. Platz.

Das Rennen in Mexiko startet am Sonntag um 20 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.