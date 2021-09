Formel 1: Valterri Bottas gewinnt Sprint, Max Verstappen auf der Pole

Qualifikation:

Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas hat die Sprint-Qualifikation vor dem Großen Preis von Italien in Monza gewonnen. Lange freuen konnte sich der Finne, der nach der Saison zu Alfa Romeo wechseln wird, aber nicht. Denn wegen eines unerlaubten Motorwechsels wird der Noch-Teamkollege von Mercedes-Superstar Lewis Hamilton beim Rennen am Sonntag nicht von der Pole Position in den Formel-1-Klassiker starten. Stattdessen übernimmt Red-Bull-Pilot und Zandvoort-Gewinner Max Verstappen, der beim zweiten Mal in dieser Saison durchgeführten Sprint Zweiter geworden war, die erste Startposition. Der Niederländer konnte dank der zwei Punkte für Platz zwei in der Sprintentscheidung den Vorsprung in der WM-Wertung vor Weltmeister Lewis Hamilton schon vor dem Rennen auf fünf Zähler ausbauen. Hamilton war in seinem Silberpfeil nach einem ganz schlechten Start nicht über Platz fünf hinausgekommen und blieb dabei auch noch hinter den beiden McLaren-Fahrern Daniel Ricciardo und Lando Norris.

Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Zwölfter. Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz junior gehen bei ihrem Heimrennen von den Starträngen fünf und sechs ins Rennen. Mick Schumacher, der zuletzt wiederholt mit seinem Haas-Teamkollegen Nikita Masepin aneinandergeraten war, belegte in der Endabrechnung Rang 19. Mazepin wurde 17.

Stimmen:

Max Verstappen (Red Bull): "Ich genieße das heute. Es lief besser als erwartet. Wir hatten einen sehr guten Start und haben ein paar nette Punkte gesammelt. Mercedes wirkt nichtsdestotrotz sehr schnell, es wird ein interessanter Kampf."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Ich hatte zuviel durchdrehende Räder. Es wird eine Menge Arbeit sein, den Schaden zu begrenzen."

Die Strecke:

Das Autodromo Nazionale di Monza ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Formel 1. Die Fahrer kommen auf Durchschnittswerte von mehr als 240 Stundenkilometern. Der 5,793 Kilometer lange Kurs besteht aus vielen langen Geraden und insgesamt elf Kurven. An den drei Schikanen müssen die Fahrer herunterbremsen, bevor es anschließend wieder im Vollgasmodus weitergeht. Besonders in der ersten Schikane am Ende der Start-Ziel-Geraden kann es direkt nach dem Rennstart zu Gedränge kommen. Im vergangenen Jahr setzte sich in einem turbulenten Rennen Pierre Gasly im AlphaTauri durch.

Das Rennen in Monza startet am Sonntag um 15 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.