Formel 1: Max Verstappen in Monaco auf Siegkurs

Das Rennen in Monaco läuft seit 15 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.

Vor dem Rennstart:

Charles Leclerc kann nun doch nicht von der Pole Position in Monaco starten und muss auf sein Heimspiel beim Formel-1-Klassiker verzichten. Auf einer Einführungsrunde funkte der 23 Jahre alte Monegasse am Sonntag, dass es Probleme mit seinem Ferrari gebe. Er fuhr langsam zurück in die Box. Dort bekam er die bittere Nachricht, nicht vom sogenannten Grid ins Rennen gehen zu können. Nach weiteren Überprüfungen entschied sich Ferrari auch gegen einen Start aus der Boxengasse, Leclerc verließ die Garage und winkte betrübt den Zuschauern zu. Damit wurde ein persönliches Fiasko für Leclerc und ein Desaster für die Scuderia besiegelt.

Nach einem Unfall in der Qualifikation am Samstag hatte Ferrari das Getriebe untersucht, aber keine Schäden festgestellt. Am Morgen vor dem Rennen kam nach weiteren Inspektionen die engültige Freigabe. Das Getriebe müsse nicht gewechselt werden, hieß es. Leclerc entging so einer Zurückstufung um fünf Positionen. Während am Sonntag das Orchester Richtung Startaufstellung marschierte, stieg Leclerc aus seinem Auto. Für ihn setzt sich eine unglückliche Serie bei seinem Heimrennen fort. In der Formel 2 hatte er 2017 die Pole Position geholt, kam aber in den beiden folgenden Rennen nichts ins Ziel. 2018 und 2019 schied er bei seinen Formel-1-Einsätzen ebenfalls in den Rennen aus.

Qualifikation:

Am Samstag hatte Leclerc erst mit seiner Bestzeit für Aufsehen gesorgt, dann mit einem Crash in die Begrenzungsmauer kurz vor Ende der entscheidenden Qualifikationsphase, dem Q3, für Chaos und den Abbruch des Qualifyings zum Großen Preis von Monaco. Nach den Unfall des Monegassen in der Schwimmbad-Schikane eine knappe Minute vor Ablauf der Zeit wurden rote Flaggen geschwenkt, die Fahrt war für alle beendet, Leclerc hatte sich die Pole Position gesichert. Zweiter mit 0,230 Sekunden Rückstand wurde Max Verstappen im Red Bull, als Dritter platzierte sich Valtteri Bottas im Mercedes.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der vor dem fünften WM-Lauf 14 Punkte Vorsprung im Klassement auf Verstappen hat, kam im zweiten Mercedes nicht über Platz sieben hinaus. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Achter. Pechvogel des Tages war Mick Schumacher. Er konnte an der Qualifikation gar nicht teilnehmen, weil er seinen Haas-Boliden im freien Training, dass vor dem Qualifying stattfindet, kaputtgefahren hatte - zu kaputt, um ihn bis zur Qualifikation noch reparieren zu können.

Stimmen nach der Qualifikation:

Charles Leclerc (Ferrari): "Eine Schande, das Qualifying in der Wand zu beenden. Trotzdem bin ich glücklich über meine schnelle Runde und diese Pole. Morgen werden die Punkte aber erst vergeben. Bisher hatte ich hier immer sehr viel Pech, also warten wir ab."

Valtteri Bottas (Mercedes): "Es ist enttäuschend, dass ich meine letzte schnelle Runde wegen der roten Flaggen nicht zu Ende fahren konnte. So ist es eben manchmal."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Der Sieg ist außer Reichweite."