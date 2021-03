Formel 1: Max Verstappen gewinnt Qualifying in Bahrain

Formel 1: Autos und Fahrer 2021

Mercedes

Aus dem Silberpfeil, der vergangene Saison ganz in Schwarz fuhr, ist in diesem Jahr ein Silberrücken geworden. Der "W12 E Performance", so der Name des neuen Wagens, gilt - da sich an den Regeln nichts Grundlegendes geändert hat - genau wie seine Vorläufer als das beste Auto im Feld. Allerdings gab es bei den Testfahrten Probleme mit der Balance des Wagens. Eine Chance für die Konkurrenz?