Formel 1: Max Verstappen gewinnt in Imola

Ayrton Senna - Ikone der Formel 1

Der Unfall

Nach einem Startunfall beginnt das Rennen am 1. Mai 1994 mit einer Safety-Car-Phase. Senna gewinnt den Neustart und führt das Feld zwei Runden lang an, bis er in Runde sieben ohne erkennbare Lenkkorrektur in der Tamburello-Kurve geradeaus in eine Mauer rast. Das Vorderrad reißt ab, eine Metallstrebe der Radaufhängung durchbohrt Sennas Helm.