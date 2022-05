Formel 1: Max Verstappen gewinnt in Barcelona

"Was ist da los, zum Teufel?", fluchte Max Verstappen genervt in Richtung Box. "Wir bekommen es noch nicht mal hin, dass das verdammte DRS funktioniert." Nachdem knapp ein Drittel der Distanz beim Großen Preis von Spanien in Barcelona absolviert war, sah es überhaupt nicht danach aus, als könnte der Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden das Rennen noch gewinnen. Bei seinem Red Bull gab es - wie bereits am Samstag im Qualifying - technische Probleme mit dem DRS-System. Mit dem DRS kann in bestimmten Zonen der Strecke der Heckflügel quergestellt werden, wenn man weniger als eine Sekunde Rückstand auf den Vordermann hat.

Allerdings hatte Verstappen das Problem, dass sich sein Heckflügel entweder gar nicht oder nur für einen kurzen Moment öffnen ließ. Er schaffte es daher nicht, sich an George Russell im Mercedes vorbeizuschieben - und verzweifelte ein wenig daran. Sein Renningenieur musste sich über Funk einiges an Flüchen und Verwünschungen anhören. Da wusste Verstappen aber auch noch nicht, dass noch alles gut für ihn enden würde. Denn am Ende gewann er das Rennen ungefährdet vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Russell und übernahm sogar die Führung in der WM-Wertung.

Leclerc: "Das kam aus dem Nichts"

Verstappen profitierte davon, dass sein ärgster Konkurrent, der Ferrari-Pilot und bisherige WM-Führende Charles Leclerc sein Auto nach 27 Runden überraschend abstellen musste. Dabei hatte bis dahin alles nach einem klaren Ferrari-Sieg ausgesehen. Der Monegasse war von der Pole Position ins Rennen gegangen, hatte den Start gewonnen und sich schnell von der Konkurrenz absetzen können. Während Verstappen sich in der neunten Runde - offenbar wegen einer Windböe - sogar einen kurzen Ausritt ins Kiesbett leistete, wegen dem er überhaupt erst hinter Perez und Russell zurückfiel, und anschließend vergeblich mit seinem DRS kämpfte, lief bei Leclerc alles nach Plan. Als er sich nach 21 Runden frische Reifen holte, war sein Vorsprung so komfortabel, dass er seinen Ferrari mühelos mit einigen Sekunden Polster vor Russell als Erster wieder auf die Strecke lenken konnte.

Enttäuschung bei Charles Leclerc, der das Rennen nicht beendet und die WM-Führung verliert

Sechs Runden später kam dann aber die Ernüchterung: Plötzlich hatte Leclercs Motor keine Leistung mehr. Er musste in die Box fahren und sein Auto abstellen. Ein noch nicht identifiziertes Power-Unit-Problem vermeldete die Scuderia später. "Das kam aus dem Nichts. Ich habe vorher nichts gespürt", sagte Leclerc anschließend bei Sky. "Ich glaube nicht, dass ein Hitzeproblem war. In Miami war es schließlich noch heißer. Es ist wirklich sehr schade. Wir hatten das Hauptaugenmerk auf unser Reifenmanagement gelegt, und dann passiert so etwas."

Teamorder bei Red Bull

Für Verstappen war es danach nur noch Formsache, den Sieg nach Hause zu bringen. Er wechselte früher auf frische Reifen als Russell und holte nach seinem Boxenstopp schnell fast die gesamte verlorene Zeit auf den Mercedes-Piloten wieder auf. Als Verstappen in Runde 37 in seinem Rückspiegel auftauchte, bog auch Russell in die Box ab. Verstappen war nun Zweiter und hatte nur noch seinen Teamkollegen Perez vor sich, der keine Hürde darstellte. Das Team erklärte dem Mexikaner, er sei auf einer anderen Strategie als Verstappen und solle den Niederländer vorbeilassen. zwar beklagte sich Perez, das sei "sehr unfair", er fügte sich aber und ließ Verstappen in Runde 49 zähneknirschend vorbei.