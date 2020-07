Formel-1-Liveticker: Großer Preis von Ungarn

Formel 1: Teams und Fahrer der Saison 2020

Racing Point - Perez & Stroll

Dabei sein ist alles? In dieser Saison soll es für die rosa Renner etwas mehr sein. Man will regelmäßig in die Punkte und in der Teamwertung Boden gutmachen. Weiter vorne im Feld mitfahren wird aber in erster Linie Sergio Perez (r.). Er gewann 2019 das teaminterne Renn-Duell gegen Lance Stroll (l.) klar mit 16:5 und ist auch der komplettere Fahrer.