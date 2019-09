Formel 1 - Liveticker: Großer Preis von Singapur

GROSSER PREIS VON SINGAPUR

1. LEC - 2. HAM - 3. VET - 4. VER - 5. BOT - 6. ALB

-----------

Runde 17 von 61: Jetzt ist Leclerc etwa zwei Sekunden vor Hamilton.

Runde 15 von 61: Macht Hamilton jetzt ein wenig ernst? Der Weltmeister fährt kurzzeitig fast direkt im Heck von Leclerc. Will er noch vor dem Boxenstopp vorbei? Oder nur Leclerc unter Druck setzen, früher zu wechseln? Nach kurzem Zeigen lässt er sich aber wieder auf eine Sekunde zurückfallen.

Runde 13 von 61: Der am Anfang weit zurückgefallene Hülkenberg hat sich wieder rangekämpft und ist 16. Sollten vor ihm alle an die Box gehen, wäre er unter Umständen sogar wieder Neunter. Für ihn war das maue Tempo also durchaus positiv.

Runde 10 von 61: So richtig ist das Rennen noch nicht losgegangen. Die Fahrer schonen ihre Reifen, 13 Sekunden langsamer als beim Qualifying geht es derzeit um die Runde.

Runde 8 von 61: Wie auf der Perlenkette aufgereiht rast die Spitze hintereinander her. Bislang kann sich kein Fahrer absetzen. Auch einen Überholversuch gab es noch nicht.

Runde 5 von 61: Hamilton ist rangekommen und befindet sich jetzt im DRS-Fenster von Leclerc. Vettel ist 1,6 Sekunden hinter dem Briten und Verstappen kratzt an der Sekunde hinter Vettel.

Runde 3 von 61: DRS ist freigegeben, allerdings ist Leclerc schon mehr als eine Sekunde vor Hamilton.

Runde 2 von 61: Hülkenberg ist kurz in der Box und wechselt einen platten Reifen. Russell und Sainz müssen ebenfalls stoppen, um Teile zu tauschen.

Runde 1 von 61: Leclerc gewinnt den Start vor Hamilton und Vettel. Leclerc kommt direkt ein paar Meter weg.

🚥 START 🚥

14:11 Uhr: Die Autos befinden sich auf der Einführungsrunde. Die ersten neun Fahrer starten auf roten Reifen.

14:10 Uhr: Ein paar Fakten zur Strecke: Der Marina Bay Circuit ist 5,065 Kilometer lang. Gefahren wird unter Flutlicht. Seit diesem Jahr gibt es statt zwei ganze drei DRS-Zonen, dennoch aber nicht allzu viele Möglichkeiten zum Überholen. Der Weg bis zur ersten Kurve ist nach dem Start nur 160 Meter lang. Der Asphalt ist nicht der beste, immer werden die Boliden über die eine oder andere tiefe Bodenwelle holpern. Mal sehen, wer am besten damit zurechtkommt.

14:06 Uhr: Die Strecke in Singapur ist eng und winkelig, eine Art Monte Carlo 2.0. Besonders die engen Kurven müssen sitzen, sonst wird es eng. Sebastian Vettel hat das gestern schon zu spüren bekommen, als er in der entscheidenden Quali-Runde mit dem linken Hinterrad kurz die Betonmauer streifte und möglicherweise ein paar Hundertstelsekunden liegen ließ. Beim Rennen wird es verkehrsbedingt noch enger - sehr wahrscheinlich daher, dass das Safety-Car heute auf der Strecke sein wird.

14:02 Uhr: Charles Leclerc ist einmal mehr der Mann der Stunde: dritte Pole in Folge, die große Chance auf den dritten Sieg in Serie nach den Erfolgen Spa und Monza. Sebastian Vettel war beim Qualifying am Samstag nicht schlecht, aber letztlich doch nicht schnell genug. So konnte sich Lewis Hamilton noch zwischen die Ferrari auf Startplatz zwei schieben.

14:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Großen Preis von Singapur!