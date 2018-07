Formel-1-Liveticker: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

GROSSER PREIS VON GROSSBRITANNIEN

Runde 13 von 52: Die Reifen scheinen bei allen Fahrern zu halten. Hamilton hat freie Fahrt und jagt Ricciardo hinterher, momentan elf Sekunden Rückstand.

Runde 11 von 52: Auch Hülkenberg wird von Hamilton kassiert. Der Weltmeister ist Sechster. Vorne hat Vettel sechs Sekunden Vorsprung auf Bottas.

Runde 10 von 52: Hamilton pflügt weiter durch das Feld und schiebt sich auf Rang sieben vor. Auch Leclerc kann in seinem Sauber nichts dagegensetzen.

Runde 8 von 52: Hamilton ist bereits auf Position neun vorgefahren. Die Renn-Stewards bestrafen Räikkönen für die Kollision mit Hamilton und verhängen eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Runde 5 von 52: Die Reihenfolge: 1. Vettel, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Räikkönen, 5. Ricciardo

Runde 3 von 52: Sebastian Vettel hat bereits über drei Sekunden zwischen sich und den Zweiten Bottas gelegt.

Runde 1 von 52: Hamilton meldet über Funk einen Schaden an seinem Auto.

START - Vettel gewinnt den Start, Hamilton nur noch Dritter. Danach eine Berührung zwischen Räikkönen und Hamilton. Hamilton macht Räikkönen die Tür zu, titscht gegen den Wagen des Finnen und dreht sich raus. Er muss von ganz hinten hinterher fahren.

15:09 Uhr: Die Fahrer begeben sich auf die Einführungsrunde.

15:07 Uhr: Die äußeren Bedingungen sind absolut unenglisch: Lufttemperatur knapp unter 30 Grad, Streckentemperatur über 50 Grad. Es wird eine Hitze-Schlacht.

15:05 Uhr: Eine Besonderheit an diesem Renntag: Gleich drei Boliden starten aus der Box. Brendon Hartley zerlegte seinen Toro Rosso im Training und konnte zum Qualifying nicht antreten. Allerdings wird an Hartleys Auto derzeit noch unter Hochdruck geschraubt, ein Start erscheint unwahrscheinlich.

Und auch die beiden Williams stehen zum Start nicht auf der Strecke: Lance Stroll erzielte in der Qualifikation nach einem Ausritt in den Kies keine Zeit. Auch Sergej Sirotkin hatte Probleme. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen an Heckflügel, Motorhaube und Kühlerabdeckung müssen beide Williams nun aus der Boxengasse starten.

15:02 Uhr: Es ist richtig spannend geworden in der Formel 1. Sebastian Vettel führt die WM-Wertung mit 146 Punkten vor Lewis Hamilton an (145). Hoffentlich wird auch das Rennen spannend! Die Strecke in Silverstone liegt Mercedes, und Hamilton startet nach gutem Qualifying von ganz vorne. Dahinter stehen Vettel und Kimi Räikkönen, gefolgt von Valtteri Bottas und den Red Bull: Spielberg-Sieger Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

15:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!