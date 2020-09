Formel 1 live: Großer Preis von Italien in Monza

GROSSER PREIS VON ITALIEN

Normalerweise ist das Formel-1-Rennen auf dem Autodromo Nazionale in Monza immer ein Fest in Rot. Dieses Mal sind aber weder Zuschauer an der Strecke, noch sind die Boliden der Scuderia Ferrari in der Lage, vorne mitzufahren. Im Gegenteil: Das Qualifying am Samstag wurde zum Ferrari-Fiasko. Es reichte auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke nur zum 13. Rang für Vorjahressieger Charles Leclerc und gar nur zu Platz 17 für Sebastian Vettel.

Vorne steht erneut eine Mercedes-Doppelreihe. Seriensieger Lewis Hamilton setzte sich vor Valtteri Bottas durch - schwer vorstellbar, dass ein Fahrer aus einem anderen Rennstall Chancen auf den Sieg haben könnte.

Interessant wird jedoch, wie sich McLaren-Pilot Carlos Sainz jr. schlägt. Der Spanier startet von Rang drei und bereut wahrscheinlich mit jedem Tag mehr, dass er sich Anfang des Jahres für eine Zukunft bei Ferrari entschieden hat...

Das Rennen startet um 15:10 Uhr MESZ. Wir berichten ab ca. 15 Uhr an dieser Stelle mit unserem DW-Liveticker für sie vom Rennen in Italien.